Una fiesta de pueblo enfocada en el bienestar, que incluirá clínicas de salud, kioscos de comida típica, artesanos y presentaciones musicales de Milly Quezada, El Gran Combo, Grupo Manía y Plenéalo, será la mejor forma de celebrar los 100 años del Hospital Pavía Santurce.

El director ejecutivo de la institución, el licenciado Jorge Matta González, informó que el evento tendrá lugar el próximo viernes, 4 de diciembre, en las inmediaciones del hospital.

“Celebrar 100 años es una oportunidad para agradecer a Puerto Rico por la confianza que ha depositado en nuestra institución durante generaciones. Queremos compartir este aniversario con nuestros pacientes, sus familias, la facultad médica, profesionales de enfermería y empleados, quienes han contribuido al desarrollo del hospital. Hemos preparado una celebración abierta a toda la comunidad, que combina servicios de salud y entretenimiento, como muestra de agradecimiento por el respaldo que hemos recibido durante este siglo”, explicó Matta González.

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¡A cuidarse y a disfrutar!

La actividad comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta la noche. Para quienes lleguen tempranito, habrá clínicas de salud abiertas al público, que se extenderán hasta las 2:00 p.m.

Como parte de la jornada, el Colegio de Tecnólogos Médicos realizará pruebas de colesterol y azúcar; Dewey University ofrecerá toma de presión arterial; y HOAR brindará orientación sobre salud mental. Walgreens tendrá servicios de vacunación, mientras que el Departamento de Salud realizará pruebas de COVID-19 e influenza y ofrecerá orientación sobre la prevención del dengue y zika.

Nino Correa y el licenciado Jorge Matta, director ejecutivo de la institución. ( Suministrada )

Por su parte, Boston Scientific contará con una mesa informativa y ofrecerá pruebas de electrocardiograma (EKG).

Algunos servicios de vacunación requerirán plan médico y podrían conllevar copagos.

A partir del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de kioscos de comida típica y artesanos, que permanecerán abiertos hasta las 8:00 p.m.

La programación artística comenzará a las 5:00 p. m. con Plenéalo, seguido de Milly Quezada a las 6:00 p.m., El Gran Combo a las 8:30 p.m. y Grupo Manía a las 10:30 p.m.

La animación estará a cargo de Yizette Cifredo y Normando Valentín.

Como parte de la celebración, el hospital realizará un acto oficial de reconocimientos entre las 7:30 p. m. y las 8:30 p. m. para distinguir al licenciado Eduardo Artau, presidente de la Junta de Accionistas de Metro Pavia Health System, quien cuenta con más de 50 años de experiencia en el campo de la administración de servicios de salud, y al doctor Manuel Pérez, radiólogo intervencional y director de radiología, quien cuenta con más de 40 años de servicio en la institución.

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Cambios en el tránsito y estacionamientos

Para facilitar el acceso a la celebración y mantener las operaciones del hospital y su sala de emergencias, la institución coordinó un plan de seguridad y tránsito con la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal de seguridad privada.

Las calles Américo Salas y Profesor Augusto Rodríguez permanecerán cerradas desde el jueves 3 de diciembre, a las 6:00 p. m. hasta el sábado 5 de diciembre, a las 10:00 a.m.

Para los asistentes, el hospital identificó aproximadamente 860 espacios de estacionamiento. Estos incluyen 500 en el estacionamiento de la calle del Parque, esquina con la avenida Fernández Juncos, y 300 en el estacionamiento multipisos de Ciudadela.

Para facilitar el acceso a la celebración y mantener las operaciones del hospital y su sala de emergencias, la institución coordinó un plan de seguridad y tránsito con la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal de seguridad privada. ( Suministrada )

Además, habrá un servicio de valet parking con capacidad aproximada para 60 vehículos frente a la sala de emergencias.

El estacionamiento de la calle del Parque estará disponible hasta la 1:00 a. m. del sábado, mientras que el de Ciudadela opera las 24 horas.

“Invitamos a los residentes de Santurce y de todos los municipios de Puerto Rico a acompañarnos en esta celebración gratuita, que hemos preparado para compartir con las familias que durante tantos años han confiado en nuestra institución. Queremos que disfruten de las clínicas de salud, la música y las actividades que tendremos durante el día. Esperamos contar con la participación de toda la comunidad en esta celebración de nuestros 100 años de servicio a Puerto Rico”, puntualizó Matta González.

Su historia

La historia del Hospital Pavia Santurce comenzó en 1926, cuando el cirujano puertorriqueño Dr. Manuel Díaz García estableció en Santurce la Clínica Díaz García, origen de la institución actual.

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Tras su fallecimiento, la clínica fue adquirida por la Corporación M. Pavía Fernández y, en 1948, pasó a llamarse Hospital Pavía.

El Dr. Manuel Pavía Fernández marcó profundamente su desarrollo y su identidad, promoviendo una visión del cuidado que integraba la atención médica y el acompañamiento espiritual.

Con el paso de las décadas, el hospital modernizó y amplió sus instalaciones; en 2006 inició una nueva etapa al integrarse a Metro Pavía Health System, bajo el liderazgo del licenciado Eduardo Artau, quien adquirió y remodeló las instalaciones para preservar su legado.

Hoy, Pavía Santurce es un hospital terciario con una amplia variedad de servicios y una reconocida fortaleza en cardiología, y forma parte de Metro Pavia Health System, cuya presidenta es la licenciada Karen Z. Artau Feliciano.

“Durante este siglo, el Hospital Pavía Santurce ha ampliado sus servicios, fortalecido sus capacidades clínicas e incorporado nuevas alternativas de atención para responder a las necesidades de salud de nuestra población. Hoy contamos con numerosos médicos y profesionales de la salud comprometidos con ofrecer una atención de excelencia a nuestros pacientes y sus familias. Reconocer esta trayectoria también significa valorar la dedicación y el legado de quienes han contribuido al crecimiento de nuestra institución a lo largo de los años. Al celebrar esta trayectoria, reconocemos la contribución de quienes han sido parte de nuestra historia y reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los servicios médicos para responder a las necesidades de salud de Puerto Rico”, sostuvo el director ejecutivo.