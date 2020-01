El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, indicó hoy que no se espera que el coronavirus detectado en China y que tiene a muchos en alerta pueda llegar a Puerto Rico por vía de viajeros regulares, pues no hay conexiones de vuelos directos entra la isla y esa nación asiática, y cualquier persona proveniente de ese destino tendría que pasar por aeropuertos donde ya se realizan pruebas para detectar posibles contagiados.

Sin embargo, sí dijo tener alguna preocupación porque el letal virus pueda llegar a través de algún inmigrante ilegal.

“La ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China. Como no se reciben, pasan por un monitoreo ya sea en Europa o en otros sitios de los países que están”, comentó el secretario.

“La única cosa que nosotros pues estábamos un poquito más preocupados es que siempre hay una entrada de (inmigrantes) ilegales que provienen de China. Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo nosotros junto con Border Patrol (Patrulla de Fronteras) y junto con (el Departamento de) Estado que nos está ayudando con el consulado de China, para ver cómo nosotros podemos dar orientación a estos grupos, a los representantes en la Isla, de que si tienen algún tipo de síntoma o algo así, que lo digan”, agregó el doctor.

Según Rodríguez Mercado, la Isla está recibiendo ayuda del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que tiene un contingente aquí y ahora además envió más personas para ayudar con la vigilancia en refugios, incluyendo refugios improvisados, y con la creación y distribución de literatura para orientar a la población sobre el virus.

Rodríguez recordó además que la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen Deseda, es parte del CDC, y también está colaborando en el esfuerzo.

“Así que estamos todos llevando a cabo estas funciones como se debe de hacer. Y en el momento que el CDC nos diga este es el momento de nosotros actuar, pues actuamos. Estamos preparando facilidades para atender a estas personas (contagiadas), que el CDC nos está también ayudando. Y ya pedimos también ayuda a ellos, que en cualquier momento que ocurra un caso, hay un personal que está listo para ser enviado a Puerto Rico para ayudarnos en esto”, dijo el secretario.

“Hay una cosa bien importante que hay que mencionar. A veces los síntomas se pueden parecer a los de influenza. Las precauciones son las mismas de influenza, lavado de manos, cuidado cuando toses. Tener cuidado porque dan unos síntomas parecidos. Pero hasta ahora está todo contenido. Saben que hay unos aeropuertos en los Estados Unidos que están haciendo ‘screening’ (monitoreo). Hasta ahora están, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York”, agregó.

El secretario también mencionó que ya el gobierno chino anunció que trabaja en una vacuna para este coronavirus, y que Estados Unidos anunció su disposición de enviar personal del CDC a colaborar en ese proceso.

“Lo importante es que este virus afecta más a las personas que están inmunocomprometidas. Son las mismas precauciones de influenza. Tiene que estar claro eso. Y lo mejor pues… es que tenemos la influenza, que hay que seguirse vacunando. Para el coronavirus no hay ninguna vacuna al momento, pero las precauciones que nosotros tenemos, en cuanto al lavado de manos y todo lo demás, pues uno pues lo sigue y es poco probable que haya contagio”, insistió el secretario.

Rodríguez Román destacó además que hay un proceso en vigor para poder detectar cuanto antes cualquier posible contagio de coronavirus en la Isla. Explicó que, en cuanto algún caso sospechoso dé negativo a la prueba de influenza, se aísla, se le hace una prueba específica, que es procesada por Bioseguridad, y se envía directo al CDC para escrutinio.

“Así que estamos completamente seguros. Tenemos un sitio, que no lo voy a decir, que está preparado ya para hospitalizar personas que vengan con el positivo. Estamos preparados, pero no queremos alarmar a las personas porque no hay razón para alarmar. Pero pueden estar seguros que el Departamento de Salud está preparado y que está trabajando mano a mano con el CDC. Así que hay un plan”, afirmó.

Este coronavirus se registró en diciembre pasado en Wuhan, China, y desde entonces se ha registrado el contagio de más de 2900 personas en China y otros países, incluyendo unos pocos casos en los Estados Unidos. Al momento hay unas 80 muertes asociadas a este virus, todas en China.