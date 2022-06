El Departamento de Salud reportó cinco muertes y 382 hospitalizados por COVID-19 este viernes, que corresponden a 333 adultos y 49 pediátricos.

Por otro lado, esta mañana la agencia registró un 31.71% en la tasa de positividad. Ayer se reportó un 30.29%.

La tasa de positividad mide el porcentaje de pruebas moleculares positivas del total de pruebas realizadas en un periodo de siete días, que actualmente son 2,454 pruebas en promedio.

En cuanto a los casos positivos, se informó un promedio de 598 casos detectados mediante pruebas moleculares y un promedio de 1,798 casos a través de pruebas de antígenos.

Sobre la vacunación, unas 271,040 personas no están vacunadas, unas 1,959,458 personas no tienen su vacuna al día, es decir que no se han administrado la segunda dosis o el refuerzo, mientras que 963,196 personas tienen su vacuna al día, que significa se administraron su cuarta o tercera dosis, la que le aplique según su edad.