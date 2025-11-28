El Gobierno Municipal y Autónomo de la Ciudad de San Germán entregó un ‘Bono de Navidad’ de $700 a los 459 empleados del ayuntamiento, informó por escrito el alcalde Virgilio Olivera Olivera.

La inversión total fue de $320,906.07.

“Nuestro Municipio de San Germán, comprometido con el bienestar de nuestros empleados y en reconocimiento a su arduo trabajo realizado durante el año, se complace en anunciar la entrega del tradicional ‘Bono de Navidad’ a todos nuestros empleados municipales”, manifestó el ejecutivo.

“Esta iniciativa de ley reafirma nuestro compromiso inquebrantable, como Administración Municipal, con nuestros servidores públicos, quienes han demostrado dedicación y vocación de servicio a los ciudadanos sangermeños”, hizo hincapié.

PUBLICIDAD

El alcalde expresó su agradecimiento a cada empleado por su esfuerzo y dedicación, resaltando que el ‘Bono de Navidad’ es solo una muestra del aprecio y respeto que la administración tiene hacia quienes hacen posible el funcionamiento eficiente del municipio.

“Nuestros empleados son el corazón de San Germán y merecen este reconocimiento por su entrega y compromiso con nuestra ciudad”, afirmó.

El Municipio de San Germán invita a la comunidad a sumarse a esta celebración y a compartir el espíritu navideño.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando por el bienestar de todos nuestros ciudadanos y empleados”, insistió.