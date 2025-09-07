El municipio de San Germán anunció que contará con un nuevo hotel, cuya construcción se espera que comience el año próximo.

De acuerdo con la información provista por el alcalde Virgilio Olivera Olivera, el Hotel Saint Germain “estará ubicado en la Plaza Santo Domingo”, y “contará con 15 habitaciones que serán de gran importancia en nuestro desarrollo económico y turístico”.

“Sin duda alguna esta es una gran noticia para todos los sangermeños y turistas que nos visitan”, indicó el alcalde en una comunicación escrita.

“Tuvimos la oportunidad de visitar junto a sus propietarios el proyecto turístico, que estará ubicado en nuestro distrito histórico”, agregó.

Sostuvo que todavía se están desarrollando los trabajos de planificación y diseño de la estructura.

“Nuestro norte es claro: seguir fomentando la inversión privada, apoyando a nuestros comerciantes y planificando nuestra ciudad de San Germán hacia el desarrollo económico y el turismo”, añadió el alcalde.