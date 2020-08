Los refugios en The School of San Juan, para familias, y Pedrín Zorilla cerraron operaciones hoy a las 6:00 p.m. ya que al momento del cierre no se había personado ningún refugiado, informó por escrito la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

Los refugios en El Gandul, para personas sin hogar, y en el Centro de Servicios Múltiples de Barrio Obrero 1 en la Avenida Borinquen se mantendrán operando hasta mañana al mediodía, proveyendo únicamente desayuno y dando hasta el mediodía para que las personas puedan recoger sus pertenencias.

“Hemos tomado la determinación de cerrar estos dos refugios debido a que no se recibieron ciudadanos desde su apertura. En el Municipio de San Juan no se han reportado inundaciones hasta este momento. No obstante, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el Coliseíto Pedrín Zorrila se mantendrá activo hasta que concluya el evento de lluvias para atender cualquier situación pero no se estaran recibiendo refugiados”, explicó la Primera Ejecutiva de San Juan.

Carmen Yulín indicó que “agradezco a los empleados del Municipo de San Juan que como siempre manejan las tareas propias de manejar con excelencia todas las situaciones relacionadas a estos fenómenos atmosféricos. Exhorto a los ciudadanos deben mantenerse en sus hogares hasta que culmine el evento de lluvias y de surgir alguna emergencia relacionada con la tormenta deben comunicarse con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias al 787-480-2222, o con la Policía Municipal al 787-480-2201, 787-480-2202 y 787-480-2203. La línea telefónica 939-CONTIGO (939-206-8440) continuaráofreciendo sus servicios de atención a víctimas de violencia de género”.

Por otro lado, Carmen Yulín dijo que “si usted comienza a sentir síntomas severos de COVID-19 como tos seca severa, dificultad respiratoria y/o fiebre alta, debe ir a la sala de emergencias del Hospital Municipal o del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras. De lo contrario, debe permanecer en su casa hasta que pase el evento. Le recordamos a los sanjuaneros que debemos usar mascarilla en todo momento”.

Se indicó que todos los Centros de Diagnóstico y Tratamiento se mantienen abiertos con excepción del de San José, el de Puerta de Tierra y el dispensario de La Perla. El Hospital Municipal de San Juan y el resto de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento continuarán en su horario regular.