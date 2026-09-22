El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció el lanzamiento de “Mercado San Juan Online”, una nueva iniciativa municipal que permitirá a pequeños y medianos comerciantes de San Juan desarrollar su propia tienda virtual y vender sus productos a través de internet, con el apoyo técnico, capacitación y herramientas necesarias para incorporarse de manera efectiva al comercio electrónico.

Mercado San Juan Online formará parte del ecosistema digital de Explora San Juan y busca facilitar que comercios que hoy dependen principalmente de sus ventas presenciales puedan ampliar su presencia en línea y llegar a nuevos clientes. A través de la iniciativa, los negocios participantes contarán con una tienda virtual preparada para recibir pagos electrónicos, manejar inventario y coordinar envíos, además de recibir capacitación y asistencia técnica para administrar y promover sus ventas digitales.

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“En San Juan queremos que nuestros comerciantes tengan las herramientas para crecer, innovar y competir en una economía que cambia constantemente. No basta con promover sus negocios; tenemos que ayudarlos a ampliar su alcance, aprovechar las oportunidades de la economía digital y estar preparados para llegar a nuevos consumidores dentro y fuera de Puerto Rico. Mercado San Juan Online es precisamente eso: una herramienta concreta para convertir la tecnología en nuevas oportunidades de desarrollo económico”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Los participantes recibirán además el diseño básico de su tienda virtual, integración de métodos de pago electrónicos, configuración de envíos, acompañamiento técnico especializado y capacitación en mercadeo digital, manejo de inventario y servicio al cliente.

Como parte de esta primera etapa, el Municipio seleccionará 20 negocios. Los comerciantes interesados podrán presentar su solicitud a través de Explora San Juan hasta el 31 de octubre de 2026, accediendo a explorasanjuan.com.

Podrán participar comercios establecidos en San Juan, comerciantes residentes en la Capital y negocios que se encuentren en proceso de establecer operaciones en la ciudad. Los interesados deberán cumplir con los requisitos relacionados con permisos, patente municipal y obligaciones contributivas como parte del proceso de evaluación y selección.

Las solicitudes serán evaluadas por un comité designado por el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo, tomando en consideración criterios de viabilidad, potencial de crecimiento e impacto económico.