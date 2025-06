Los nenes de la familia Guzmán Araud Jiménez no solo estaban pasando un buen rato este domingo en la actividad “Ready pa la Escuela” en el Coliseíto Pedrín Zorrilla de San Juan, sino que se iban de regreso a casa con materiales que les ayudarán en clase durante el próximo año escolar que inicia en agosto.

Cada uno recibió materiales específicos para el grado que cursarán, al tiempo que los adultos de la familia disfrutaron de un gran alivio económico.

De manera similar, la familia Cruz Contreras, como varias miles más, regresaría a casa con sus nenes llevando a sus espaldas la valiosa mochila para el próximo año escolar, además de un recorte de cabello, revisión dental y vacunas al día, lo que, de igual forma, resolvía “muchísimo” económicamente para esa familia.

“Nos parece muy bien la actividad. De hecho, es buena para lo que es el ‘back to school’, ya que a veces se nos hace un poco difícil el proceso para las compras… O sea, que a nosotros nos parece genial este proceso. De verdad, ayuda económicamente”, afirmó la mamá de uno de los nenes del grupo de la familia Guzmán Araud Jiménez, y tía de los otros dos, quien prefirió no identificarse.

Explicó que “les dieron a todos los nenes materiales, que son necesarios para el ‘back to school’”. Agregó que cada uno recibió una mochila equipada con materiales específicos para su próximo año escolar, en su caso, “una de kínder, una de primero y una de tercero”.

“Me ahorro una cantidad de dinero, porque aunque yo soy tití, yo soy la que compra para todos, y falta una nena. Por lo tanto, me voy a ahorrar bastante a la hora de comprar libretas y materiales”, indicó.

Sostuvo que, además de lo que ya habían recibido, también aprovecharían el corte de cabello, la evaluación dental y la vacunación, que estaban disponibles en la actividad.

El Municipio de San Juan estimó en unas 5,000 la cantidad de personas que se beneficiaron de la actividad. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Me parece genial, porque aquí, en el caso del médico, no nos piden que tengamos el plan médico, que por lo menos podemos adelantarnos a ese proceso. Y con el corte del cabello, pues podemos nosotros mismos decidir, ‘mira, esto es lo que quiero’, o el niño sentirse a gusto porque ve a otros niños haciendo lo mismo. Y la vacunación, ahora mismo nos la cobran, por lo tanto, tener la vacunación acá es más fácil para nosotros. Así que vamos a aprovecharlo todo. Salgo completa de aquí”, sostuvo, por su parte, la madre de los menores.

Con una satisfacción similar se expresó Yesenia Cruz, mamá de Jayden Contreras, quien acaba de recibir un corte de cabello.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, recibió personalmente a las familias que asistieron al Coliseíto Pedrín Zorrilla. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“La veo bien, la veo coordinada (la actividad), mejor que el año pasado. Realmente me ayuda mucho económicamente, porque por lo menos el recorte regular está casi en $25 o $30, y hoy no tuve que pagar absolutamente nada. Y las mochilas me resuelven muchísimo, ya que son dos. El dentista también me resuelve económicamente, ya que cada hoja cuesta $10. Y ahora voy para llenar los papeles de la vacuna”, dijo la mamá residente de Santurce.

“Realmente, es un resuelve bastante grande, ya que soy madre de dos, y he visto muchas más mamás con tres o cuatro. Realmente, estoy satisfecha, este año sí”, agregó.

Con todo lo que necesitan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien personalmente recibió a muchas de las familias que acudieron a la actividad, celebró la acogida del evento.

“Este es el cuarto año que hacemos esta actividad de regreso a la escuela, o ‘Ready pa la Escuela’ como la hemos denominado. Lo que hacemos es apoyar a las familias sanjuaneras con materiales escolares de bultos, libretas, lápices. Todo lo que un niño o joven estudiante necesita para poder comenzar de manera adecuada es tener sus materiales escolares”, explicó el alcalde sobre el evento que además contaba con un sinnúmero de otras atracciones, como música, comestibles, personajes favoritos de los niños y regalitos para las mascotas, entre otras.

“Lo estamos haciendo temprano para que también las familias puedan ver todo lo que tienen y aquello que no tengan, pues puedan aprovechar los días que no hay IVU. Y también lo hacemos temprano para que la gente planifique. Como ves, está repleto, lleno de gente. La primera vez que nosotros hicimos esta actividad creo que llegaron unas casi 3,000 personas, ya estamos casi en las 5,000. Así que, estamos atendiendo una necesidad de las familias puertorriqueñas, y la educación es importante”, explicó el ejecutivo municipal.

Repasó que, además de las mochilas y los servicios que se ofrecieron, para aquellas familias “que tienen la necesidad y cumplen con ciertos requerimientos”, estaban “recibiendo las solicitudes de uniformes escolares” y luego del evento, el Departamento de Desarrollo Social Comunitario del Municipio de San Juan entregaría los vales para la vestimenta escolar. Agregó que tenían “cerca de 1,400 (solicitudes disponibles) para ese propósito”.

Sobre el contenido de las mochilas, Evelyn Lafontaine, directora del Sistema Educativo Municipal Integrado de San Juan y organizadora del evento, detalló que, siendo la educación una de las prioridades del Municipio de San Juan, ya desde que terminaron las Fiestas de la Calle San Sebastián, “estamos buscando los artículos escolares para esta actividad”.

“Siempre buscamos todos los materiales que piden los maestros. Así que todas las mochilas van apropiadas según las peticiones que hacen los maestros. Por ejemplo, los maestros quieren que kínder tenga la libreta ‘My Creation’, pues esta mochila de kínder contiene esa libreta, que es para hacer dibujos. Primer grado las libretas son ‘first’, segundo grado es ‘second’, tercero ‘third’ y de cuarto en adelante son regulares. Ya los grandes usan papel argolla porque tienen que hacer muchos ensayos, pues incluimos papel argolla. A los pequeños les piden pintura, tenemos tempera ahí incluida. Así que en eso es que nos enfocamos”, comentó.

Agregó que gran parte de las actividades dentro del evento estaban pensadas “para fomentar la alegría” y el manejo de los sentimientos como forma de prevenir el maltrato infantil. Además de las actividades “apropiadas para los niños”, tenían personas para “referir a los papás qué necesitan para ese menor, si es cuido, le dan el directorio de dónde están los cuidos, si necesita vivienda, lo refiere a la oficina de vivienda”.

“Así que aprovechamos la oportunidad para fomentar en la familia a educación de los menores. Y si vemos una familia con una necesidad que no podemos resolver en el momento, le cogemos la información y lo trabajamos posteriormente. Así que además de dejarlos ready para la escuela es una oportunidad para agarrar a esta familia y poderle brindar servicios para que todo el año estén desarrollando a los niños para que tengan éxito en la vida”, insistió Lafontaine.

Sirven también a migrantes

El alcalde aprovechó para dejar saber que, no empece a la situación de incertidumbre que viven las familias de inmigrantes, en la actividad “se sirve a cualquier persona independiente de su origen, su condición social, de dónde viene, si tiene papeles, si no tiene papeles y del mismo modo lo hacemos en el Departamento de Salud (municipal)”.

“Nosotros respetamos la jurisdicción del gobierno federal, pero más allá de respetarla, no compartimos esa visión. Yo creo que somos todos seres humanos. Aquí hay personas que contribuyen al quehacer diario en San Juan, contribuyen a nuestra economía, realizan trabajos, así que en ese sentido aquí vamos a seguir atendiendo a todo el mundo”, afirmó Romero.

A ese respecto, agregó que “me he asegurado de que en aquellos programas que se dan servicios con fondos federales, que no se utilicen. Utilizamos los nuestros. Y también he ordenado en el municipio que aquí no se pide información que no es necesaria, que la ley no exige. Si tú eres de San Juan, tienes una licencia, no hay que preguntarte más nada. Así que así estamos aquí, estamos bien claros”.

Por otro lado, el alcalde de San Juan aprovechó para “expresar mi tristeza, mi sentir ante el fallecimiento de mi amigo (José Ronaldo) ‘Ronny’ Jarabo”.

“En este lugar donde estamos hoy (el Coliseíto Pedrín Zorrilla) Ronny me acompañó cuando yo radiqué mi candidatura (para la alcaldía de San Juan) y se formó aquella controversia innecesaria e injusta. Fue una amistad de muchos años, fue consejero, fue mentor, fue de esos amigos que demuestran con acciones, no con palabras… a los seres y a aquellas personas que lo quisieron de verdad, mi abrazo y mi solidaridad”, agregó con la voz entrecortada.