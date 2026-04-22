Con el fin de promover la inversión, crear empleos y aumentar la actividad económica en la ciudad capital, el Municipio de San Juan planea poner en práctica un nuevo Plan de Transformación Económica.

El alcalde capitalino, Miguel Romero Lugo, radicó este martes ante a la legislatura municipal un proyecto de ley para esos fines.

De acuerdo con Romero, este plan modificaría, y adaptaría a estos tiempos, el viejo Código de Desarrollo Económico del municipio, que tiene unos 25 años. Asimismo, enmendaría el área de incentivos económicos y contributivos, que ofrece este código.

Joel Pizá, director de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de San Juan participó de la mesa informativa. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Uno de los cambios principales será que, en lugar de ofrecer beneficios, incentivos o exenciones a nuevos negocios solo en ciertas zonas geográficas, como, por ejemplo, Río Piedras, sin tener en cuenta cuál era la actividad principal del negocio, con la nueva propuesta se favorecerían “sectores económicos estratégicos, con potencial de crecimiento en la ciudad capital, con valor añadido y utilizando tendencias globales para competir con otras jurisdicciones y otras ciudades en el Caribe, a nivel de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

El nuevo plan también promueve, en particular, la rehabilitación y recuperación de espacios comerciales e infraestructura en desuso, ofreciendo algunos beneficios adicionales. Actualmente, indicó Romero, el municipio tiene cerca de 600 estructuras comerciales y residenciales declaradas estorbos públicos, y otras más de 3,000 que “me parece que necesitan una inspección porque podrían reunir esas cualidades”, pero no están declaradas ni hay querellas sobre ellas.

Los “sectores económicos estratégicos” que enumera el plan son: las industrias creativas, rutas gastronómicas designadas, servicios de salud especializada, servicios profesionales intensivos en conocimiento, tecnologías de información, y el turismo de experiencias especializadas.

Detalló que, industrias creativas se refiere a aquellas “actividades económicas cuyo valor principal resulta en el uso de la creatividad, el talento artístico o el capital intelectual”, como podrían ser, “el sector de las artes, el patrimonio, los medios, el entretenimiento, el diseño, las tecnologías creativas, la producción audiovisual, cinematográfica o de animación, la grabación o producción musical, las artes escénicas, las artes visuales o de fotografía”.

Los servicios profesionales intensivos en conocimientos, indicó, se refiere a “lo que es el desarrollo de conocimiento técnico, científico o tecnológico avanzado”.

En cuanto al turismo de experiencia especializada, sostuvo que se trata de aquellas actividades “cuyo propósito principal sea el diseño, producción y ejecución de experiencias temáticas estructuradas… en las cuales el valor económico derive del contenido cultural, histórico, artístico, deportivo o educativo”. Aclaró que eso no incluye “servicios de transporte, hospedaje, entretenimiento genérico u operación turística tradicional. A manera de ejemplo, mencionó la experiencia de Toro Verde, en Orocovis.

PUBLICIDAD

El municipio tiene cerca de 600 estructuras comerciales y residenciales declaradas estorbos públicos que podrían ser rehabilitados. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Además de esos seis sectores económicos también podrían beneficiarse otras actividades económicas, como negocios que generan impacto económico significativo y adelantan la política pública del municipio, zonas de desarrollo económico estratégico que se designen, pequeños y medianos comerciantes que operan en instalaciones municipales, diversificación de la actividad económica, inversión privada proyectada, creación o retención de empleos, adquisición y rehabilitación de estructuras en desuso y declaradas estorbo público, si está en zona de desarrollo económico estratégico, si incorpora tecnología e innovación, entre otras, incluyendo cualquier otro factor no listado que pueda surgir pero represente una buena oportunidad.

Los beneficios, incentivos o exenciones no se limitarían a nuevos negocios, incluyendo a aquellos de recién creación, sino que también los podrían solicitar aquellos establecimientos ya en operaciones que cumplan ciertos criterios, como llevar a cabo expansiones, aumento de plantilla laboral, construcción o rehabilitación de edificios, expansión de estacionamiento, entre otros.

Entre los incentivos económicos que se podrían otorgar se incluyen: para desarrollo empresarial, asistencia técnica y capacitación; deposito o gastos de cierre para adquisición o expansión de su local en el municipio; desarrollo de mejoras a productos o servicios; mejoras estructurales a su localidad; mercadeo; software o soluciones tecnológicas que aumenten la producción; compra y adquisición de equipo, maquinaria, herramientas especializadas; incentivo para compra de materia prima y productos similares no terminados; licencias, permisos y seguros; asistencia en pago de nómina (total o parcial); pago de utilidades; exoneración total o parcial de pago de arbitrios de construcción, patente municipal, contribución básica sobre propiedad mueble o inmueble; entre otros.

PUBLICIDAD

Los beneficios se otorgarían por un periodo de hasta cinco años consecutivos, con la posibilidad de extender por dos años adicionales, hasta siete años.

La propuesta incluye la creación de un comité “que va a ser responsable de evaluar estas solicitudes, ya sea de incentivos, de decretos, de exenciones”, y que estará compuesto por el director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo, Joel Pizá, más dos miembros adicionales y un miembro alterno.

Además, se crea un Fondo de Desarrollo Económico, para asegurar la subvención del nuevo plan estratégico, que se nutriría de varias fuentes, entre ellas una asignación presupuestaria municipal, que inicialmente será de $2 millones en el presupuesto que presentará el alcalde en mayo próximo. También podría recibir fondos de auspicios o donativos de entidades privadas, aportaciones de beneficiarios de exenciones contributivas, acuerdos colaborativos con distintos grupos u otras entidades del municipio, el remanente que no haya sido utilizado al cierre del año fiscal, entre otros.

Romero aclaró que, en la medida que se va sustituyendo el código viejo con este nuevo plan estratégico, “las exenciones que van venciendo totalizan en los próximos cuatro años una cantidad recurrente que puede llegar a estar entre 5 a 6 millones de dólares al año, que la idea es reinvertir ese dinero y esos recursos en este plan estratégico de desarrollo económico”.

La otorgación de beneficios tomará en consideración si el negocio ya disfruta de otros incentivos o decretos, como pueden ser los beneficios estatales bajo la Ley 60, “pues no queremos dar dobles exenciones, no queremos tampoco que esto abra la puerta a que nadie se aproveche”.

PUBLICIDAD

El plan estratégico tiene unas exclusiones para la otorgación de beneficios, que incluye a los negocios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, casinos, agencias hípicas, manejo de propiedades, venta de cannabis, entre otros.

También incluye la exclusión, o causa para revocación de decreto, en los casos de señalamientos de conducta ilegal o antiética por los dueños o accionistas que sean encontrados culpables o acusados, si operan sin permisos, si incumplen con los códigos de orden público, si hay falta de pago de multas o patentes previas, si ofrecen información falsa o engañosa, entre otras. Además, dispone, y así se establecerá en cada contrato, que puede haber la devolución o reclamo de cualquier suma que se haya adelantado.

De aprobarse el reglamento del plan como esperan que sea el caso, comenzaría a otorgar beneficios económicos a partir del 1 de octubre próximo.

El alcalde destacó que este plan es una forma de irse preparando para encarar el momento en que los fondos federales que han estado impulsando el desarrollo económico en los últimos años dejen de estar disponibles. Recordó que los fondos de la Ley ARPA “se gastan completos al 31 de diciembre de este año”, y los fondos del programa CDBG-DR de recuperación de desastre, “se tienen que gastar al 31 de diciembre del año 2027”, y además están otros retos como el abismo fiscal de Medicare.

Romero invitó a la comunidad empresarial, comerciantes y cualquier otra persona interesada a participar del proceso de vistas públicas ante la legislatura municipal, para recoger su insumo sobre el proyecto.

PUBLICIDAD

Truena contra la Junta de Planificación

Como parte de su discusión con la prensa, mientras abordaba la compatibilidad de este plan los proyectos de permisos bajo discusión en la Legislatura, Romero dejó ver su descontento, a través de severas críticas, con la gestión de la Junta de Planificación en lo que se refiere a la fiscalización del trabajo de los profesionales autorizados y la resolución del sinnúmero de querellas radicadas contra ellos.

“Nosotros hemos referido a la Junta de Planificación innumerables casos. Se le ha dado seguimiento, se ha advertido de radicación de mandamus, hemos tratado de impulsar. No han resuelto ni una”, condenó.

“Aquí se ha incumplido con la ley, se han dado permisos con fraude, con engaño, se le ha quitado el dinero a la gente para permisos que no le corresponden… y al final tiene un permiso para una actividad económica que no procede. Y eso a mí me preocupa”, agregó.

Romero citó ejemplos concretos de situaciones ocurridas a negocios del municipio.

“Son casos que yo me encuentro donde no hay, donde está la total impunidad administrativa, y pues siguen haciendo lo mismo. Entonces no resuelven absolutamente nada. Y la Junta de Planificación está colgada en eso. Es excusas, más excusas, no hacen su trabajo, no contestan. Es una cosa…”, continuó expresando su frustración, agregando que la gobernadora “está al tanto, está consciente” de la situación y “ha tratado de interceder”.

“Ha sido… no puedo decir cuesta arriba, porque cuesta arriba es cuando te resuelven poco de algo. Ha sido imposible. Y yo creo que eso es una conducta que se tiene que parar, porque eso es un fraude”, añadió.