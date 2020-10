La zona metropolitana de San Juan quedó bastante mal parada en el ranking anual de mejores lugares para vivir, según la publicación U.S. News & World Report. De hecho, le fue tan mal que está en la última posición entre las 150 zonas metropolitanas de Estados Unidos que son parte del listado.

Pero la sombra de imagen negativa no se queda ahí. La zona metropolitana de San Juan también tuvo resultados desastrosos en otros renglones de esta evaluación anual, pues quedó primera entre los lugares más caros para vivir entre las 150 zonas metropolitanas, y primera en el renglón de los lugares más peligrosos para vivir.

Solo en uno de los aspectos evaluados, el de mejor lugar para retirarse, San Juan quedó en una mejor posición, ubicándose en el puesto 89 entre las 150 zonas metropolitanas que incluye el listado.

Según explica la página cibernética del ranking, para su evaluación utilizan información de agencias del gobierno federal tales como el Negociado del Censo, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) o el Departamento del Trabajo, así como información obtenida por sus propios recursos.

Entre otros elementos este ejercicio evalúa información y estadísticas sobre aspectos tales como el mercado laboral (disponibilidad de empleos, salarios promedio, desempleo), cuán accesible está el mercado de viviendas (disponibilidad, costo, costo de la hipoteca en comparación a salario promedio), la criminalidad, el acceso y la calidad de centros médicos y hospitalarios, la disponibilidad y calidad de la educación, bienestar (satisfacción de los residentes), tiempo de transportación hacia y desde el trabajo, disponibilidad de formas de transportación (transporte público, automóviles, bicicletas, a pie), migración neta, impuestos, costo de utilidades (agua, electricidad), clima y condiciones naturales y atractivos recreativos.

Al evaluar el costo de vida, por ejemplo, se destaca que, si bien en el área metropolitana de San Juan es menos costoso alquilar una vivienda comparado con otras zonas metropolitanas, las utilidades resultan más costosas que en los estados continentales y también los ingresos promedio son inferiores.

El mal desempeño de la zona metropolitana de San Juan, en la opinión del doctor Emilio Pantojas, investigador docente y profesor de sociología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, no debería causar sorpresa, pues es reflejo de “un estado mendigo”.

“No sorprende que San Juan de Puerto Rico quede en último lugar, salvo en las cosas de ser un lugar para retiro, porque las propiedades están más baratas y probablemente tomen en cuenta los edificios de playa y las leyes por las que los extranjeros no pagan impuestos al comprar una propiedad nueva”, expresó Pantojas.

“Y no es secreto que en Puerto Rico no hay transportación pública, la criminalidad es terrible, los servicios de salud no son buenos. Así que refleja lo que sabemos, que Puerto Rico es un estado mendigo. Y uno ve lo que hace la comisionada residente en Washington (Jenniffer González), y lo que hace es pedir. Así que los criterios que los americanos (estadounidenses) consideran una buena vida, pues no se cumplen aquí en Puerto Rico, ni para ellos, ni para nosotros”, indicó el profesor.

No obstante, resaltó que a Puerto Rico “está viniendo un grupo de americanos de Ley 20 y Ley 22 que vienen a refugiarse contra los impuestos y a invertir aquí”.

“¿Y a dónde se están mudando esos norteamericanos? A sitios como Rincón, donde pagan pocos impuestos, y allí tienen algún ‘bnb’ o lugar de alquiler. Otros empresarios los ves en sitios como Dorado, Palmas del Mar (Humacao). Hay unas burbujas a donde se van estos ciudadanos de Ley 20 y Ley 22, que pagan solo 4% de impuestos. Pero son burbujas, y ellos están conscientes de las desventajas de Puerto Rico, pero también están esas ventajas en los impuestos. En ese sentido, Puerto Rico tiene poca calidad de vida, pero hay unas ventajas económicas y ellos se protegen en esas burbujas”, comentó Pantojas.

¿Qué dicen los candidatos a la alcaldía?

Para Adrián González, candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tampoco es sorpresa ver a San Juan salir tal mal en un ranking como ese porque es un lugar donde “no hay calidad de vida”.

“No es de sorprender que San Juan ocupe un mal espacio en términos de un lugar adecuado para vivir, cuando aun los que vivimos aquí tenemos serias preocupaciones y señalamientos sobre la calidad de vida en la capital”, afirmó González.

“A modo de ejemplo, y quizás es el más drástico, vasta ver que vecinos del Viejo San Juan han tenido que poner carteles alertando a mujeres a estar preparadas y llevar un silbato porque hay una modalidad de secuestros de mujeres. Si esa gente que hace eso vieron esos carteles, pues se dan cuenta del problema de criminalidad, de desigualdad. Si dieron un recorrido, vieron los problemas de vías, las carreteras, lugares sin aceras”, sostuvo el candidato del PIP.

González afirmó que en su propuesta de gobierno hay propuestas específicas para mejorar la calidad de vida de San Juan e impulsar su desarrollo económico. Destacó que “el presupuesto de San Juan no es pobre, porque cuenta con unos $600 millones, de los que unos $400 millones provienen de ingresos de individuos por patente, CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales). Y ese presupuesto se debe distribuir de acuerdo a las necesidades de las comunidades, de los que esas comunidades identifiquen como problemas de calidad de vida”.

“Si se mejora la calidad de vida, la gente no se va de San Juan, y eso tiene efecto directo en la economía de ese lugar, porque los negocios se nutren de quienes viven a su alrededor...”, sostuvo.

“Y lo otro que proponemos es la creación de un banco de desarrollo municipal. Eso es posible hacerlo bajo la ley de municipios autónomos, a través de una empresa municipal, con una inversión de 10% de los ingresos del municipio, que serían unos $40 millones, y eso permitiría al municipio autofinanciarse y proveer préstamos a pequeños y medianos comerciantes, empresas, cooperativas y demás”, agregó.

El candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador Miguel Romero, afirmó que se debe trabajar para que San Juan logre mejores resultados en listados como este ranking.

“Debemos enfocarnos en buscar una de las primeras posiciones y, para eso, debemos estabilizar la ciudad, arreglar nuestra infraestructura vial y eléctrica, limpiar y embellecer la ciudad e incrementar la seguridad, entre otras iniciativas de gran pertinencia”, sostuvo Romero.

El senador explicó que, como parte de sus iniciativas para sus primeros 100 días de gobierno, tiene el compromiso de cambiar la iluminación a tecnología LED, y buscar al mismo tiempo una asignación multimillonaria por medio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para renovar la infraestructura eléctrica, a fin de combatir la actividad delictiva y fomentar el desarrollo económico.

Romero agregó que trabajará además en “operativos masivos para la remoción de escombros y vertederos clandestinos en las comunidades, así como la limpieza de vías públicas, parques y espacios comunitarios”.

La senadora Rossana López, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que en su programa busca mejorar la calidad de vida en la capital.

“Vamos a elevar el nivel de calidad de vida en San Juan... Las propuestas que he estado presentando se dirigen precisamente a eso, a mejorar la calidad del entorno con limpieza, calles en buen estado y programa de ornato ejemplar. También, proveyendo excelentes servicios de salud, un ambiente más seguro con vigilancia electrónica, estaciones de seguridad virtual y la mejor Policía Municipal del país, bien entrenada y motivada”, sostuvo López.

“Aportaremos también a su desarrollo económico para que se convierta en una ciudad de oportunidades para trabajar, emprender nuevos negocios y triunfar. Todas estas propuestas las he ido presentando detalladamente y están disponibles en rossanapr2020.com para todos los ciudadanos interesados en detalles adicionales”, agregó la senadora.

El representante Manuel Natal, candidato a alcalde de la capital por el Movimiento Victoria Ciudadana, lamentó que la zona metropolitana fuera vista de manera tan negativa internacionalmente, a pesar de contar con los atributos para lucir mucho mejor.

“El municipio de San Juan cuenta con todos los recursos para ser una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Es una pena que esto sea lo que se reseñe en la prensa internacional. Tenemos playas, monumentos históricos, una oferta gastronómica variada, áreas recreativas y una diversidad de recursos naturales”, explicó Natal.

“En nuestra plataforma de gobierno, contemplamos todos los recursos que tenemos a la mano para convertir a San Juan en un lugar más seguro, más accesible y transparente para todos y todas, una ciudad habitable y saludable. Usaremos los números y las clasificaciones provistas como base, en miras de transformar la ciudad capital en un modelo a seguir”, afirmó Natal, invitando a las personas a buscar más información sobre sus propuestas en portal modelosanjuan.pr.

Nelson Rosario, candidato a alcalde de San Juan por el partido Proyecto Dignidad, prefirió ver el vaso medio lleno y consideró que la posición en el ranking “demuestra que San Juan es un paraíso que puede mejorar”.

“El objetivo de mi candidatura y mi legislatura es convertir a San Juan en la primera ciudad de menos de 500,000 habitantes de toda América, de todo el hemisferio americano”, afirmó Rosario.

Recordó que “actualmente San Juan es la ciudad más importante de menos de 500,000 habitantes de América Latina. Siempre ha sido una ciudad importante. Junto con Santo Domingo, La Habana y Cartagena de Indias fueron las ciudades más importantes del imperio español”, dijo.

Explicó que en EE.UU. hay 19,495 ciudades y “San Juan está entre las primeras 150 ciudades para vivir, y eso es sin tomar en consideración el clima, que es muy superior al de esos estados, sin tomar en consideración la proximidad a todas esas áreas naturales como El Yunque, La Parguera. Tampoco toma en consideración que la gente de San Juan somos caribeños, gente muy amistosa, contenta, buenos anfitriones”.

“Entonces, ser 150 entre 19,495, no es malo, y no toman en cuenta todo eso. San Juan es un lugar increíble. En minutos puedes estar en la playa, en un bosque, y somos excelentes anfitriones”, insistió.

“En San Juan lo que hay que tener es un gobierno disciplinado, que cumpla con los códigos que ya están dispuestos. Es cuestión de aplicarlos y hacer unas cuantas mejoras, de propuestas específicas, pero que vayan a beneficiar a su gente. Por eso el lema de la campaña nuestra es ‘San Juan es su gente’”, subrayó Rosario.