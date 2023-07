El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció este domingo la entrega de varios vehículos y equipos especializados para manejo de diversos tipos de emergencias, entre los que se incluyen, una ambulancia especializada para pacientes con gran peso, equipo para rescates y para emergencias en el mar.

Este equipo, indicó el alcalde, se suma a otra entrega que hizo el municipio en marzo pasado, así como a las “revisiones salariales que hemos llevado a cabo de este personal tan indispensable como lo es el personal del área de seguridad, la policía, manejo de emergencias, nuestros paramédicos”.

Recordó que, en aquel momento de marzo, se entregó equipo “valorado en $4 millones”, que incluyó 10 nuevas ambulancias, equipos para búsqueda y rescate, y equipo acuático.

Este domingo, se añadió la entrega de “nuevo equipo adicional valorado en unos $792,806, provenientes del fondo ordinario (fondo general) del Municipio de San Juan”.

“Para nosotros es importante dotar con las herramientas, la tecnología y el apoyo necesario a nuestro equipo de trabajo cuando de la seguridad de los ciudadanos de San Juan y de los visitantes se trata. Ha sido una prioridad de nuestra administración desde el inicio de nuestra gestión”, afirmó Romero Lugo, antes de ofrecer detalles del equipo que estaba entregando.

Según explicó el alcalde, la nueva ambulancia especializada que “permite transportar a pacientes, o personas, que tenga obesidad mórbida de una manera eficiente, adecuada y sobre todo segura”, cuenta equipo para telemedicina, máquina automática de compresión torácica para ayudar en labores de resucitación, desfibrilador, ventilador mecánico intraóseo y “un monitor cardiaco con 12 deliberaciones”, así como una camilla preparada para pacientes “de sobre 800 libras”.

El doctor Franz Heffelfinger, director de control médico de San Juan, destacó que la máquina de compresión torácica, una de las cuatro con que cuenta el municipio, permitirá aumentar la capacidad de respuesta y supervivencia de los pacientes.

El ejecutivo municipal hizo el anuncio durante la entrega de seis nuevas unidades de motor al personal de respuesta rápida y supervisión. ( Suministrada )

“Con esto tenemos la última tecnología para atender el paciente a nivel prehospitalario, que incluye esta máquina (de contracción torácica) que está probada, que no va a lastimar el paciente, y da la ventaja de no ocupar a un paramédico y poder tenerlo para otras maniobras que haya que hacer, además que no se fatiga, no va a variar su movimiento”, explicó el galeno.

“Esto nos da una ventaja a nosotros, porque cuando el paciente llega sabemos que hay una máquina que estuvo dándole compresiones constantemente y eso va a hacer que la supervivencia del paciente sea mucho más grande, que aumenten las posibilidades de vida”, agregó.

El paramédico Luis O. García acotó que la máquina permitirá mantener la meta que se persigue de mantener el bombeo cardiaco “sin interrupción”, ya que “obviamente nosotros, como seres humanos, nos cansamos, no damos la misma inercia, la misma fuerza”.

Además, el alcalde anunció la entrega a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) de “cuatro unidades de respuesta rápida” que permiten “un acceso más rápido a lugares donde se pueda desarrollar una emergencia para brindarle servicio al paciente”. Dichas unidades tienen acceso a telemedicina portátil para “conectar directamente desde el lugar de una emergencia con el tratamiento médico” necesario. Romero Lugo destacó que estas unidades son particularmente útiles para acceder a barriadas y lugares a las que es muy difícil poder llegar con ambulancias.

De igual manera, entregó dos camionetas con equipo para rescate liviano y rescate acuático, que también permite llegar a lugares de más difícil acceso.

Asimismo, se hicieron disponible dos motoras acuáticas, o jet ski, con capacidad para hasta tres personas cada una, así como un equipo de rescate marítimo de manejo remoto, capaz de navegar incluso en malas condiciones, que puede servir de flotador y transporte para hasta cuatro personas, y que está equipado con cámara y equipo de audio para dar instrucciones.

Además, el alcalde entregó cuatro drones que poseen cámara de alta definición, cámara termal que permite reconocer donde hay una persona por su calor corporal, y cámara de visión nocturna, así como bocinas para dar instrucciones o apoyo a una persona en una situación de emergencia. El alcalde sostuvo que dichos equipos, para cuyo manejo ya se adiestró al personal necesario, servirán de apoyo “en diversas situaciones de emergencias” como búsquedas, rescates en cualquiera de sus modalidades, identificación de riesgos, entre otros.

A todo lo anterior se sumó otro “equipo muy necesario y de uso diario, que tiene que estar disponible cada vez que se va a atender una emergencia”, como sierras de disco de baterías y radios.

El alcalde de la Ciudad Capital aprovechó además para dar a conocer un plan de seguridad que estará activo entre el 22 de julio hasta el próximo 30 de julio, periodo en el que hay varios días feriados y que suele ser “una semana en que muchas familias en Puerto Rico vacacionan”. Detalló que el plan incluye el destaque de personal de manejo de emergencias, así como unos 110 policías municipales, “en distintos turnos entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m.”. También estarán activadas la unidad de tránsito de la policía municipal y “distintas unidades de apoyo de la policía municipal, como la unidad de impacto, la unidad marítima, la unidad de buzos, la unidad canina, los técnicos de escena en caso que fuese necesario, nuestra oficina de relaciones con la comunidad”, y el personal administrativo para asegurar que el plan pueda llevarse a cabo.