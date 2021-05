Francisco Ramírez Medina, mejor conocido como ‘Don Pancho’ en el Barrio Sabana Eneas donde vive, en San Germán, aconsejó a la juventud a usar la mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. El hombre, quien a los 105 años de edad es uno de los más longevos de Puerto Rico, ya fue vacunado y asegura sentirse “como coco”.

“A los jóvenes de hoy día, si desean llegar a mi edad, les aconsejo que no usen drogas y que no caigan en esos vicios que hay por ahí. No usen eso, por favor… A los 105 de años de edad, aún estoy vivito y si hubiese caña, me iría a cortar caña. ¡Todavía tengo muchas fuerzas para cortar caña!”, expresó ‘Don Pancho’, quien invitó a los ciudadanos a cuidarse mucho en medio del repunte de casos de coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico y “a usar la mascarilla siempre” para evitar contagiarse.

El alcalde del Municipio de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, visitó su hogar como parte de la entrega de cajas de alimentos.

“En medio de la entrega de ‘kits’ para combatir el coronavirus (COVID-19) y 2,000 cajas de alimentos (junto a la Fundación Puerto Rico Rise Up), como parte de nuestro recorrido por toda la municipalidad, estamos llegando sorpresivamente a la residencia de ‘Don Pancho’ y Paula Nazario ‘Doña Paula’… ‘Don Pancho’ está lleno de vida, entusiasmo y alegría y, como siempre, con la tacita de café caliente en mano”, informó por escrito el Primer Ejecutivo Municipal.

Aunque tiene algunas condiciones de salud, ‘Don Pancho’ está perfectamente cuidado por la familia, quien lo llena de amor a cada instante. A tal magnitud, que aseguró que está “como coco, pero como coco del bueno… ¡Apunta el dato!”.

“Hasta estos precisos momentos, que estamos hablando, me siento bastante bien física y mentalmente… A pesar de que tengo algunas cositas de salud, no les hago nada de caso. Porque si les hago caso, entonces me vuelvo loco”, indicó el aún vendedor de dulces, quien hizo hincapié en que “lamentablemente, ya no hay quién me los compre. Pero si alguien viene por ahí, pues se los vendo”.

“Yo me dediqué, muchos años, a cortar caña, en sí fueron 40 años... Yo era bien disciplinado y serio en lo mío”, recordó muy bien quien protagonizó de muchos de los momentos históricos de Puerto Rico.

Casado con ‘Doña Paula’ (de 92 años de edad), hace ya 74 años, ‘Don Pancho’ reveló el secreto para que un matrimonio sea exitoso.

“Nosotros nos llevamos muy bien, hasta la fecha y gracias al Señor… Donde no se pelea, todo está bien… El matrimonio que pelea, da la entrada inmediatamente a todo lo malo… Mi esposa se levanta todos los días, me hace un cafecito con leche y me da un pedazo de pan con queso. ¡No necesito ni almuerzo!”, exclamó quien tiene nueve nietos, 16 bisnietos y ocho tataranietos.