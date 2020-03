Debido a la emergencia que presenta para nuestra Isla el COVID19 y las necesidades que se identificaron en la población de la tercera edad del municipio de Santa Isabel, y su alcalde, Enrique Questell Alvarado, reforzaron su servicio de entrega de alimentos a los hogares de envejecientes y desde que comenzó la emergencia hasta el día de hoy, se han distribuido sobre 253 fiambreras.

“Cuando se declaró la orden ejecutiva de aislamiento social, nuestra mayor preocupación fueron los envejecientes. Nosotros le brindamos diversos servicios que tendrían que ser ajustados para protegerlos. Por eso, determinamos que tanto a los participantes de nuestro centro diurno como a los que reciben alimentos en el hogar se les continuaría brindando el servicio con medidas estrictas de salubridad”, explicó el alcalde en un comunicado.

PUBLICIDAD

Questell reveló que el equipo de trabajo que realiza esta tarea de cocinar y entregar las fiambreras de lunes a viernes toma las medidas de prevención para protegerse tanto al personal, como a los ancianos que visitan. “Entendemos que la situación en Puerto Rico es delicada y el gobierno central ha tomado las medidas necesarias para evitar el contagio entre ciudadanos, pero nuestra decisión se basa en un estudio de necesidad, en el cual descubrimos que no podíamos cancelar este servicio. No los podíamos dejar sin comer. A muchos de ellos, se les dificulta ir al supermercado y cocinar o no tienen quien los ayude”, manifestó.

Mariines Serrano Sánchez, quien es la encargada de esta labor dijo, “llevamos 16 años ofreciendo este programa de nutrición a nuestros participantes de la edad de oro. Lo hacemos con amor y nuestra recompensa es saber que al menos comieron bien una vez durante el día. Nos encargamos de la compra de alimentos y contamos con un personal que confecciona los almuerzos, así nos aseguramos de que todo lo que se elabore sea de calidad y nutritivo. Cuando entregamos las fiambreras nos protegemos con el equipo necesario, utilizamos materiales de desinfección y guardamos distancia para no poner en riesgo la salud de nuestros envejecientes”.

El equipo de nutrición en el hogar distribuye los alimentos a participantes que residen en distintos sectores, barrios y urbanizaciones de Santa Isabel. Al momento participan 32 envejecientes. Durante el período de emergencia se evaluarán casos adicionales para brindarles el servicio. Para más información sobre como puede solicitar el servicio puede llamar a los teléfonos (787) 445 - 2012 o (787) 420 - 9777.