El Santuario de Animales San Francisco de Asís está haciendo un llamado a la colaboración ciudadana para frenar la sobrepoblación de animales y cooperar con las operaciones del Santuario, que actualmente se encuentra abarrotado de animalitos.

Aníbal Valentín Acevedo, portavoz del Santuario, recordó que la institución localizada en Cabo Rojo, como su nombre lo indica, “es un santuario, y nosotros no usamos la eutanasia como medio de control de población. Solamente si es por recomendación veterinaria, porque el animal se encuentra en unas condiciones ya muy deterioradas, es que se pone a dormir. De lo contrario, se queda con nosotros, y el Santuario se convierte en su hogar, hasta que se adopte o hasta que se muera, por edad, por enfermedad. Y mientras está en el santuario se le da todo, incluyendo todo el tratamiento veterinario que necesite”.

PUBLICIDAD

Gatitos disponibles para adopción en refugio de Cabo Rojo. ( Suministrada )

Sin embargo, explicó Valentín, “estamos padeciendo una situación, que afecta no solo al Santuario, sino a todo Puerto Rico. Tenemos una sobrepoblación animal bien grande”.

Aunque los estimados de sobrepoblación animal en la Isla varían según quién los ofrece, coinciden en cifras bastante elevadas. Valentín opinó que una cifra bastante cercana a la realidad es que hay más de 1 millón de gatos y medio millón de perros realengos.

“Para que tengan una idea, el Santuario, que no está recibiendo animales ahora mismo porque no hay recursos ni de espacio, ni económicos, ni humanos para recibir más animales, pero de enero de este año hasta el 15 de diciembre, entre los animales que han abandonado allí, y algunos casos de rescate por situaciones críticas, que tienden mucho a ser perras y gatas madres con crías o animalitos que si no se rescatan son muerte segura, entre esos dos tipos de situaciones nada más el Santuario ha manejado unos 550 casos de enero al 15 de diciembre”, indicó Valentín.

Detalló que, de esos 550, entre el 20 al 30% eran rescate, y “el resto son abandonos. Los dejan en cajas, amarrados a la verja, o incluso los tiran por encima de la verja”.

“Estamos llenos, por encima de la capacidad, de lo que se podría manejar. Se hace porque el Santuario no tira la toalla”, aseguró, “pero necesitamos la cooperación de todos”.

¿Y qué uste puede hacer para ayudar a aliviar esta situación?

“Dos cosas igual de importantes. La primera, colaborar con el Santuario que puede hacerlo de mil maneras. Puede ser sirviendo de hogares temporeros, ayudando a criar cuando rescaten cachorritos, y el Santuario provee todo, la comida, si lo tienes que llevar al veterinario, eso lo cubre el Santuario. También puedes ayudar con trabajo voluntario en la institución. Puedes ayudar donando dinero (Paypal: info@sasfapr.org; ATH Móvil: 787-612-8587; correo regular: PO Box 538, Boquerón, PR-0062). Puedes ayudar donando materiales, comida, comida mojada para cachorros, medicamentos preventivos (antiparásitos y demás), materiales de limpieza, periódicos, juguetes, camitas, sábanas, toallas, kennels, jaulas”.

PUBLICIDAD

“La otra forma importante que pueden ayudar es, si tienen mascotas, esterilizando. Todo animal que está en la calle, la raíz, el origen, es un abandono inicial de un animal que no estaba esterilizado. Puede ser incluso que no fuera abandonado, que se escapó, que es algo que pasa mucho en esta época por los ruidos de pirotecnia y fuegos artificiales. Pero si el animal está esterilizado, no se reproduce aunque esté en la calle. Y esa es la manera de controlar la sobrepoblación. Eso se ha demostrado en muchos sitios”, agregó Valentín.

De paso, con motivo de la época navideña, recordó que “las mascotas no son regalos. Una mascota lleva un compromiso. Es importante que se planifique, saber que tienes el espacio, el tiempo para cuidarla, porque es un ser vivo, que requiere atención, que tiene necesidades. Y si ya evaluaron todo eso, y es el caso que le van a dar a alguien una mascota, pues en vez de pagar miles de dólares vaya a un albergue o un santuario que hay miles de mascotas listas para dar en adopción”.

De hecho, el Santuario de Animales San Francisco de Asís, a pesar de las dificultades, mantiene esfuerzos constantes para poder buscar hogar para los animales rescatados a través de Puerto Rico y de los Estados Unidos, mediante colaboraciones con otras instituciones hermanas y ayuda de la gente. De los 550 animales que llegaron al Santuario, “más o menos el 40%, unos 250 se ha logrado conseguirles hogar”.

Valentín explicó que muchos van a Estados Unidos, donde a veces ya hay una familia esperándolos incluso antes que lleguen. “Esos viajes se pueden dar en colaboración con otras organizaciones, a veces en aviones de carga con cientos de animalitos que se llevan allá y luego se distribuyen, o también a través de un programa de voluntarios, que si van a viajar, se llevan alguna mascota y se coordina para entregar allá, y el Santuario se encarga de todo, prepara el animal con todos los requisitos veterinarios, el pasaje del animal, el transporte al aeropuerto, la coordinación con quién lo va a recoger allá, todo. Y así han salido varios en los últimos meses. Y nunca se dado problemas. De los animalitos enviados a Estados Unidos, 100% ha conseguido adopción”.

PUBLICIDAD

No obstante, la situación continúa siendo extrema para el Santuario.

“Quedan más de 250 animales. Imaginen la operación que conlleva manejar todo eso. Tenemos espacio limitado. Y además hay que entender que esto no solo implica limpiar las jaulas. Hay que bañarlos, ejercitarlos, darles comida. Muchos son población senior (de edad avanzada), muchas veces con necesidades especiales, con medicamentos varias veces al día”, detalló Valentín, con evidente preocupación.

Por si fuera poco, “muchos abandonos recientes son ‘puppies’ (perritos) o ‘kittens’ (gatitos), son cachorritos recién nacidos, que si dejan sin la madre es bien difícil sacarlos adelante, hay que alimentarlos cada dos horas, si están enfermitos además darles tratamiento adicional, tratar de cuidar esas condiciones, darles terapias. Y la mortalidad es bien alta, particularmente en gatos. Es bien difícil”.

“Nosotros lo que queremos es llevar el mensaje de que todos tienen que ayudar. Hay gente que piensa, ‘ah eso es problema de ellos, el Santuario está ahí para eso’. Y no es así. El Santuario está para contribuir a atender un problema. Pero una sola institución no puede resolverlo, máxime cuando no recibe dinero del gobierno ni dinero recurrente de ninguna fuente. El Santuario se sostiene por donaciones, y el día que dejen de llegar esas donaciones, habrá que ver cómo se maneja o llegar al triste escenario de cerrar las puertas”, alertó Valentín.

Explicó que “un animal que se rescata, que llega al Santuario y que no está en condiciones terribles, que está en condiciones digamos promedio, estabilizarlo, ponerlo ‘ready’ (listo) para adopción en un hogar, eso puede costar entre $200 a $300. Ahora multipliquen eso por 500. Y eso es sin contar los gastos de mantenimiento, operación, empleados y los gastos veterinarios. El Santuario hay meses que ha incurrido en más de $10,000 en gastos veterinarios, operaciones. Todo eso lo hace el Santuario”.

PUBLICIDAD

Comentó que la situación está llevando a un “cansancio, un agotamiento físico y emocional de los empleados. Repito, no es como cree alguna gente, que es tener el animalito, alimentarlo y limpiar y ya. Si tienes una camada de 10 cachorritos, es alimentarlos todo el tiempo, no puedes ni dormir. Y se te puede morir la mitad. Todo eso es difícil manejarlo. Hay gente que no piensa esas cosas cuando abandona animales”.

Valentín, sin embargo, se mantiene optimista y reiteró que “el llamado nuestro es a que la gente colabore, con el Santuario y con la educación para crear consciencia y poder acabar con el problema de sobrepoblación”.