Los sargentos Marcus Moyett Orta y Héctor Montosa Pérez culminaron recientemente su grado de bachillerato a distancia, mientras están movilizados en apoyo a las operaciones de la Reserva del Ejército en Irak.

“Esto sí que me dio trabajo, pero lo logré. Estuve el año pasado en Polonia, y ahora estoy en apoyo a operaciones en Irak, pero finalmente completé el bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras,” dijo Moyett, natural de Juncos.

Según el militar, quien estará desempeñándose como Especialista en Municiones en Irak, no hay excusas para no completar la universidad. “Tienen que seguir adelante por más difícil que sea. Todos hemos tenido nuestros retos con pandemia, temblores y huracanes, pero hay que seguir. Sin duda, la disciplina que aprendí en mi servicio en la Reserva me ha ayudado mucho en este proceso,” dijo Moyett, quien ahora quiere estudiar leyes, una vez regrese de su movilización.

Héctor Montosa Pérez, de Santa Isabel, celebra su bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica.

Por su parte, Montosa terminó su grado académico en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica.

“Nunca pensé que iba a terminar. Pero con el apoyo de mi familia lo pude lograr”, dijo orgulloso.

El soldado espera tomar la reválida de ingeniería una vez regrese del Medio Oriente.

“A pesar de cualquier obstáculo, si verdaderamente queremos alcanzarlo con todas nuestras fuerzas, nada ni nadie nos detiene. Ni movilizaciones alrededor del mundo, ni huracanes. Al contrario, estas experiencias me hacen una mejor persona, un mejor líder,” añadió Montosa, natural de Juana Diaz.

La Reserva del Ejército promueve agresivamente la educación de sus miembros, pues un grado universitario es muy importante para poder promover en la milicia, así como para expandir sus opciones fuera de uniforme.

Desde el año 2001, el 100% de los soldados asignados al Comando Geográfico del Caribe de la Reserva del Ejército ha sido movilizado alrededor del mundo.