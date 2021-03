El gradual regreso a las playas luego de meses de encierros y limitaciones por la pandemia del COVID-19 es fuente de regocijo para muchas personas que aprovecharon este sábado de excelente tiempo para darse un chapuzón en el mar.

Ese júbilo, además va acompañado del alivio por ver que la mayoría de la gente, incluyendo a turistas, está observando las reglas sanitarias de uso de mascarilla y distanciamiento social.

Además, los balnearios que visitó Primera Hora estaban limpios y con zafacones disponibles para asegurarse que continúen así.

“He visto que todo el mundo está cumpliendo con lo reglamentario, uso de mascarilla. Porque es importante también tener en cuenta la salud mental. Y esto (disfrutar de la playa) ayuda mucho a la salud mental, especialmente los jóvenes. Pero he visto que todo el mundo hasta el momento ha cumplido con el distanciamiento y también con sus mascarillas”, comentó el doctor Israel Figueroa Pastrana, en la playa de Ocean Park.

Alabó además que las playas estuvieran limpias, en particular que no se vieran mascarillas usadas tiradas por la arena, como se llegó a ver en ocasiones meses atrás. “Los zafacones están disponibles, no he visto desechos, nada inadecuado. Creo que la gente ya tiene una conciencia clara de lo que es el virus, las consecuencias. Creo que, si seguimos así, debemos ir por buen camino”.

Aprovechando su experiencia como médico especialista en adicciones, Figueroa Pastrana reiteró el mensaje de que “las recomendaciones (sanitarias de uso de mascarilla, distanciamiento y lavado frecuente de manos) hay que seguirlas hasta que tengamos la inmunidad de rebañ

El doctor Israel Figueroa.

o. Pero esperamos en Dios que ya mismo podamos salir de esta crisis. Vamos por buen camino”.

Mientras, también en la arena de Ocean Park, el entrenador de baloncesto Luis Daniel Román Lebrón celebró la vuelta a la playa, y la posibilidad de llevar allí a ejercitarse a los muchachos de su equipo.

“Comenzamos ya hace dos sábados, haciendo entrenamiento físico como tal, para empezar a poner en forma a los muchachos. Si en algún momento entramos en la fase de comenzar a jugar, pues ya que los muchachos tengan por lo menos una condición física”, comentó, mientras seguía de reojo la práctica de los jóvenes.

El entrenador Luis Daniel Román Lebrón.

“Llevo dos sábados viviendo aquí, y entiendo, por lo que he visto, bastante patrullaje, y llevando sí, no solamente la mascarilla, veo que están tomando distancia entre un grupo y otro, que eso también es importante, a veces hasta mucho más de seis pies. He ido a la playa de Isla Verde también, y veo que están cumpliendo con la mascarilla y con las órdenes ejecutivas”, comentó.

Agregó que ni el sábado anterior ni este había visto mascarillas desechadas en el suelo. “Yo creo que la gente ha cogido bastante consciencia sobre el contagiarse y utilizar la mascarilla”.

Román Lebrón aprovechó su diálogo con Primera Hora para solicitar a las autoridades la inclusión de los entrenadores deportivos a la vacunación, más cuando ya se está permitiendo algunas prácticas deportivas.

“Entiendo que es muy importante que nos incluyan en esa fase de las vacunas a todos los entrenadores que están trabajando con menores, ya que, igual que los maestros que por estar trabajando con menores se les puso la vacuna, yo entiendo que a los entrenadores personales se les debe incluir en alguna fase de la vacuna para trabajar con menores”, propuso el entrenador.

En el balneario de El Escambrón, también ser respiraba armonía y satisfacción, bajo las reglas de seguridad del momento.

“Entiendo que hay que volver a la normalidad. Ya llevamos un año de la pandemia y hay que ir empezando a volver a la normalidad. Ahora con esto de las vacunas, entiendo que deben ir abriendo más cosas, siempre y cuando uno siga guardando la distancias y siguiendo los protocolos. Aquí (en la playa) todo el mundo está guardando su distancia”, comentó Isaac Reyes, a la sombra de cocoteros y velando por sus hijos que estaban en el agua.

“No hay mejor lugar que uno despejar la mente en la playa y compartir con sus hijos, ya que están todo el tiempo cogiendo clases presenciales (en la casa) y pues ahora comparte uno con ellos en la playa y sale de la monotonía”, agregó.

“Todo el mundo sigue el protocolo, todo el mundo guarda distancia, con sus mascarillas. Y no he visto nada (que dejen las mascarillas tiradas), todo el mundo se lleva su basurita. En esta playa como tal, todo el mundo sigue las reglas. Están siguiendo las instrucciones”, comentó Reyes.

Un poco más retirados de la orilla compartía una familia, bajo un toldo y junto a una mesa en la que había de todo para prepararse una buena merienda.

“Hemos visto el distanciamiento. Están retiraditos. En ese aspecto estamos un poco más tranquilos, porque podemos desplazarnos hacia el agua, no hay tanta aglomeración, y regresar cómodamente”, comentaron Sheila Torres Álamo y Alex Camacho, quienes estaban disfrutando el día de playa con sus hijos “Estamos conformes con lo que vemos. Hemos visto el distanciamiento, cada cual en su área”.

Los esposos Alex Camacho y Sheila Torres.

Camacho admitió que “veníamos con un poco de preocupación al principio, antes de llegar, porque no sabíamos con lo que nos íbamos a topar, si iba a haber muchas personas. Pero al llegar y ver que estaba tranquilo, que no había mucho bullicio de gente, pudimos llegar y seguir disfrutando”.

Al igual que los demás entrevistados, celebraron la limpieza de la playa.

“En ese aspecto me preocupé al principio, pero cuando vi el área, se ve limpia, no hay mascarillas tiradas, no hay basura como tal. Hay un orden. Y están los zafacones para disponer de la basura”, comentó Camacho.

La pareja lamentó que, desde que se llegó la pandemia a la Isla, y las restricciones que trajo, no habían podido salir para disfrutar de la naturaleza en un día familiar.

“Está todo normal. Ya por lo menos vinimos el día de hoy, que nos preocupaba y no habíamos venido por eso. Pero al ver cómo está funcionando y desarrollándose, sí por lo menos hoy estamos tranquilos”, sostuvo Camacho.

La pareja agregó que la salida también fue de gran satisfacción para los muchachos luego de tantos días “encerrados” y tomando las clases en la casa.

“Hasta yo quería salir”, afirmó Camacho con una simpática expresión de alivio. “Por lo menos pa’ disfrutar del paisaje así, meterme en el agua un ratito, cosas así. Pa’ liberar ese estrés, del diario ese, de la escuela, las tareas, las computadoras, y el encierro. Por lo menos ahora se pudo disfrutar”.