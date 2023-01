La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) anunció que concederá un periodo de 12 meses de aplazamiento en pagos, sin acumular intereses, para sus préstamos por desastres, medida que es válida para los préstamos que ha otorgado y todavía puede otorgar la agencia relacionados con el desastre del huracán Fiona.

“Sabemos que hay muchas personas, sobre todo los dueños de negocios, que todavía están luchando para poder continuar con sus negocios en pie desde el desastre natural de Fiona”, comentó Eric Perlloni, portavoz de la SBA, quien recordó que, tras la emergencia que provocó ese huracán, la agencia federal puso a la disposición de los dueños de negocios varios recursos, “y todavía existen unos recursos disponibles”.

“Ahora mismo, el recurso que está disponible es el de los préstamos por pérdidas económicas”, afirmó el portavoz.

“Muchas veces hay empresarios y comerciantes de estos pequeños negocios que no necesariamente fueron impactados directamente por el huracán, en cuanto a que no tuvieron ningún tipo de pérdida física, no tuvieron pérdidas de ventanas o equipos. Pero eso no significa que no pueden solicitar ayuda, porque está la ayuda por pérdidas económicas, que es la que está disponible”, explicó el portavoz. “O sea, si de momento tu negocio desde que ocurrió el huracán no ha tenido el mismo volumen de ventas, y necesitas capital de trabajo para pagar nómina, utilidades y alguna deuda contraída, pues puedes recurrir a SBA y solicitar este préstamo”.

Aclaró que esta ayuda estará disponible para solicitar hasta el 21 de junio de 2023, bajo la declaración de emergencia de Fiona que incluyó a todos los 78 municipios de Puerto Rico.

Perlloni añadió que cualquier pequeño o mediano negocio, contratista independiente, u organización privada sin fines de lucro, debidamente registrado y con su documentación al día, puede solicitar este préstamo por pérdidas económicas, que puede ser por un monto de hasta $2 millones, con un interés que puede ser tan bajo como 3.04%, que se mantendrá fijo una se vez sea establecido, y que se puede pagar en un periodo de hasta 30 años.

“Lo que hacemos es instar a las personas a que soliciten, porque cada caso es individual, y el oficial que esté trabajando su caso va a identificar las posibles pérdidas que está reportando y la cantidad que le van a otorgar”, sostuvo Perlloni.

Comentó que, a menudo muchos negocios suelen recurrir a ayudas, incentivos o subvenciones que otorgan varias agencias que, si bien sirven su propósito inicial, son asistencias limitadas. En cambio, la SBA puede ser una alternativa de financiamiento a largo plazo para la recuperación de ese negocio, “en lugar de recurrir, como muchos comerciantes hacen, a tarjetas de crédito” u otras fuentes más onerosas.

“SBA ofrece alternativas mucho más accesibles que están ahí a la disposición de ustedes. Es cuestión de educarse y de contactarnos para entonces consultar las ayudas que les podemos dar, porque son ayudas con unos intereses bien bajos, con unos criterios de evaluación sumamente flexibles, donde ustedes van a poder verdaderamente recuperarse y estar donde estaban antes del desastre”, añadió.

De hecho, subrayó el portavoz, con el anuncio que hizo recientemente la administradora de la agencia, Isabella Casillas Guzmán, de la aprobación del diferimiento de 12 meses, “todos los préstamos aprobados desde septiembre (pasado) en adelante, bajo la declaración de emergencia de Fiona, y todos los préstamos que continúen aprobándose, van a tener la opción de no tener que emitir pagos por 12 meses, y no se les va a acumular intereses”.

“No acumulan intereses, ni tienen que emitir pagos por un año completo, lo que significa que te va a dar la oportunidad que tú, en ese año completo, te puedas concentrar en la recuperación de tu negocio”, insistió.

Perlloni aclaró que SBA se estaría comunicando directamente con aquellas personas que ya recibieron un préstamo para darles a conocer esta nueva opción de aplazamiento de pago, y, si quiere acogerse a la misma, se le aplicaría de manera automática. De igual manera, no hay penalización por pago anticipado, y el recipiente del préstamo puede comenzar a pagarlo durante el periodo de aplazamiento, si así lo desea.

El portavoz abundó que, para solicitar este préstamo, no hay ningún requisito que establezca algún límite mínimo en la pérdida reportada.

Tampoco es impedimento para solicitar este préstamo si el dueño de negocio ha sido descartado para préstamos por la banca comercial, cooperativas de crédito u otras instituciones financieras.

“La exhortación es a que no se autodescualifique. Comuníquese con SBA, que le va a indicar cuáles son los criterios de evaluación, que son mucho más flexibles que la banca comercial. Si intentó en la banca comercial, y por las razones que sea no le aprobaron el préstamo, eso no lo descualifica automáticamente para solicitar con SBA. Al contrario, lo que busca es ayudar al que lo necesite. Llamen, porque los criterios de evaluación son sumamente flexibles”, invitó el portavoz, reiterando que cada caso se evalúa de manera individual, incluso si ha tenido antes dificultades financieras o con su crédito.

Asimismo, tampoco es una limitación si ya tiene un préstamo anterior con SBA, aunque si es requisito para poder obtener este nuevo préstamo que otro préstamo ese anterior, o cualquier otro con alguna otra agencia federal, deberá está al día en sus pagos.

El portavoz exhortó a los interesados en este préstamo a solicitar, llenando la solicitud en línea en la dirección sba.gov/desastre, o llamando al centro de servicio al cliente al 800-659-2955, donde lo pueden atender en inglés o español, y en caso de personas sordas o con dificultades para hablar pueden marcar el 7-1-1 para acceder a servicios de transmisión por telecomunicaciones.

Por último, puede llenar la solicitud del préstamo, comenzar el proceso y hasta que le aprueban el mismo, y luego desistir del mismo, “y no le va a costar nada”.