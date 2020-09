La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) está exhortando a la gente de los municipios del oeste que fueron afectadas por el impacto de la tormenta tropical Isaías a finales de julio pasado a aprovechar la posibilidad de solicitar préstamos a condiciones favorables de bajos intereses y extensos períodos para repago, de manera que puedan recuperarse de los daños que sufrieron.

Según explicó Florencio Marina, especialista de relaciones públicas de SBA, la posibilidad de solicitar préstamos a esa entidad federal está disponible tanto para personas como para negocios y organizaciones sin fines de lucro.

Tras la declaración de desastre emitida por el presidente Donald Trump para los municipios afectados por la tormenta tropical Isaías entre el 29 y el 31 de julio pasados, se activaron una serie de ayudas y asistencias para propiciar la recuperación, a través de diversas agencias federales tales como la FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) y SBA. La declaración de emergencia cubre a los municipios de Aguada, Hormigueros, Mayagüez y Rincón como los principales afectados, y también extiende la posibilidad de recibir algunos beneficios a los municipios aledaños de Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Las Marías, Maricao, Moca y San Germán.

PUBLICIDAD

Marina explicó que, en el caso de los cuatro municipios más afectados, se puede solicitar la asistencia de SBA personas, negocios de cualquier tamaño y entidades sin fines de lucro, tanto por daños físicos sufridos como por los daños económicos. En el caso de individuos, la posibilidad de solicitar préstamos con SBA está disponible para personas dueños de vivienda que sufrieron daños físicos en su vivienda, pero pueden solicitar aquellas personas que alquilan una vivienda y sufrieron daños en sus propiedades, entiéndase, por ejemplo, su vehículo.

En el caso de los municipios contiguos, la asistencia de SBA se limita a los daños económicos sufridos por negocios y entidades sin fines de lucro.

Los daños económicos abarcan las obligaciones ordinarias que no se pueden como resultado del desastre. También incluyen asuntos tales como reparación o reemplazo de maquinarias, o reemplazo de inventario.

“Las personas tienen hasta el 9 de noviembre de este año (2020), que es la fecha límite hasta el momento, para solicitar algún préstamo a SBA con bajos intereses por daños físicos sufridos, entiéndase daños a la estructura del hogar o negocio”, comentó el portavoz. “En el caso de daños económicos, tienen hasta el 9 de junio de 2021”.

Marina recordó que por lo general muchos dueños de vivienda acuden primero a FEMA luego de desastres, pero esa agencia, si ven que tienen ciertos ingresos los refieren a SBA, toda vez que tienen capacidad de repago.

Aclaró, sin embargo, que los préstamos que ofrece SBA “son a muy buenas condiciones, con bajo interés y bastante tiempo para pagar. Y no tienen que empezar a pagar hasta un año después del primer desembolso”.

PUBLICIDAD

“Cada caso es individual. Por eso hacemos la exhortación a que no especule, no se deje intimidar por esas palabras de negocio, préstamo. Haga la gestión, y vamos a tratar de ayudarle”, afirmó Marina. “Hay quien especula, que quizás no cualifique. Pero lo que le decimos es que haga la gestión. Cada caso es diferente. Hay casos que son referidos a reconsideración en FEMA. Todo eso lo evalúan los oficiales de préstamo”.

Al momento, aclaró, la gestión con SBA se puede comenzar a través del portal de internet de la agencia en la dirección disasterloan.sba.gov/ela, o llamando al número 1-800-659-2955, donde puede conseguir ayuda en inglés y español, y también hay varios otros idiomas disponibles. El número a llamar para las personas con dificultades auditivas es el 1-800-877-8339.

Marina indicó que están trabajando para el posible establecimiento de un centro de recuperación de desastre, que atendería por cita previa por la situación de la pandemia del COVID-19. Una vez dicho centro esté disponible, se informará a la población.

El oficial de SBA aclaró que, una vez el solicitante inicie la gestión, los oficiales de préstamo le irán informando qué documentos de apoyo o evidencia son necesarios para su caso particular, ya sean planillas de ingresos, o nóminas si se trata de un negocio.

Sostuvo que, en caso del dueño de una vivienda, puede pedir un préstamo a SBA de hasta $200,000, con hasta 30 años para pagar, a un interés tan bajo como 1.25%, comenzado a paga a un año después del primer desembolso. En los casos de negocios y entidades sin fines de lucro, pueden solicitar hasta $2 millones, con hasta 7 años para el repago. Para entidades sin fines de lucro, los intereses pueden ser tan bajo como 2.75%, y para negocios tan bajo como 3%.

PUBLICIDAD

Para personas que alquilan vivienda, pero tuvieron daños (en muebles, automóvil, ropas) pueden solicitar hasta $40,000, a tasa de interés tan baja como 1.25%.

Marina aclaró que, si alguien solicita préstamo por daños a su vivienda, eso no le impide poder solicitar también por daños en el negocio. “Son préstamos separados, y puede pedirlos ambos”.

Asimismo, si tiene diferentes negocios, se puede pedir asistencia para cada negocio por separado.

En caso de negocios que compartan una misma estructura física, si tienen números patronales distintos y más de un empleado en cada negocio, pueden también solicitar asistencia por separado para cada negocio.

Tampoco conflige con la solicitud si tiene algún seguro. “Se puede pedir la asistencia (a SBA) en lo que responde el seguro”, y el préstamo podría cubrir parte de lo que no cubra el seguro.

Marina aclaró, además, que al momento no hay límite alguno en cuanto a la cantidad de préstamos que puede otorgar SBA.

El portavoz llamó recordó a cualquiera que estuviese considerando la posibilidad de someter una solicitud fraudulenta ante SBA que una acción como esa es un acto criminal, y que hay una división federal que se encarga de investigar y procesar tales situaciones.

Por otro lado, recordó también que las personas solamente recibirían alguna comunicación por parte de un oficial de préstamo de SBA una vez hayan iniciado el proceso de solicitud.

“Cuando usted inicie el proceso, entonces se comunican con usted. No le llaman sin usted haber comenzado el proceso. Si es por correo electrónico, debe cerciorarse que la dirección termina en sba.gov. De lo contrario, no sería de SBA. Si es por teléfono, por lo general los oficiales de préstamo llaman del teléfono 1-800-659-2955, y sería un seguimiento. Y usted puede cerciorarse y hacer las preguntas que crea necesarias al oficial”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Pero lo importante es que haga la gestión”, insistió Marina. “No especule, no se sienta intimidado si lo refieren de FEMA. Esta es una iniciativa del gobierno federal, para ayudar a las personas a recuperarse. Así que haga la gestión por teléfono o en línea. Aproveche la opción”.

“Y si surge alguna situación adicional sobre la marcha, se puede dilucidar con el oficial de préstamo. Nuevamente, no especule. Se analizará la situación y se procederá conforme a lo que se pueda. Véalo un día a la vez”, agregó Marina.

“Recuerde, es un préstamo a fin de cuentas, pero es un préstamo de emergencia, no un préstamo convencional. SBA está para ayudar, ese es su propósito, y lleva décadas ayudando a la población en estas situaciones. Es definitivamente una opción para mucha gente, y hemos ayudado a muchos negocios a levantarse nuevamente”.