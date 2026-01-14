A partir del jueves, la Coordinadora Moriviví comenzará las orientaciones para los voluntarios que participarán en el Conteo de Personas sin Hogar 2026, que la organización y el Continuum of Care PR-503 realizarán el 28 y 29 de enero en 54 municipios de la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.

La organización busca reclutar y capacitar unos 300 voluntarios que saldrán a la calle durante 24 horas para identificar a las personas sin hogar y completar una encuesta con ellos, a fin de obtener una radiografía sobre esta situación y los principales factores de riesgo que llevan a una persona o personas al sinhogarismo, según explicó Keilín Vale Lassalle, oficial principal de Coordinadora Moriviví.

PUBLICIDAD

“Las personas que funjan como voluntarios van a estar asistiéndonos a visitar esas zonas donde se identificó por líderes comunitarios o por medio de municipios donde pueden estar pernoctando personas sin hogar. Ya sea un edificio abandonado, ya sea la plaza pública, ya sea una casa sin servicios esenciales”, explicó.

Añadió que para esos fines, “los voluntarios van a ser capacitados en una encuesta que ellos van a estar completando para entrevistar a las personas que se identifiquen como personas sin hogar en los 54 municipios que comprende el COC PR 503”. El COC 503 realiza el conteo de personas sin hogar cada dos años y los datos obtenidos son utilizados para visibilizar a esa población y lograr acceso a fondos sustanciales para poder darle servicio a estas personas, que no necesariamente viven en las calles por la falta de un techo o que aún cuando tienen un techo sobre su cabeza, siguen siendo personas sin hogar.

“Si son personas viviendo en edificios abandonados que tiraron una extensión para coger luz de un poste y el agua la tienen porque recogen agua en valde, esas son personas sin hogar y se cuentan en esta radiografía. Igualmente, quien ocupa una escuela y la mantiene, pero no son las condiciones, no tienen un techo seguro donde pasar la noche, no es su vivienda. Igual, quienes pernoctan en los carros, se cuentan en esta radiografía”, manifestó.

Añadió que la causa del sinhogarismo no se limita a la necesidad de una vivienda. “Ciertamente, el acceso a vivienda asequible lo es, pero esto varía con el tiempo. Dependiendo de la gente que se cuenta o el alcance que tengamos en nuestro conteo, podemos identificar que los factores que llevan a las personas sin hogar a la calle han variado y que pueden ser desde situaciones de desastres naturales, que de hecho, ocupa una de las primeras cinco razones del sinhogarismo en el pasado conteo, pueden ser asuntos de problemas intrafamiliares, el tema del desempleo, el tema del uso problemático de sustancias. Así que son muchos los elementos. Sabemos que son muchos los factores que llevan a las personas a llegar a la calle y que este asunto varía, no solamente con el tiempo, sino con las características de las personas. Hemos visto aumento en personas sin hogar mujeres y hemos visto aumento de personas sin hogar jóvenes y las situaciones que llevan a estas personas a la calle son distintas a las de la población en general”.

PUBLICIDAD

En el pasado, el Conteo de Personas sin Hogar ha identificado un problema de desplazamiento de población a las calles en zonas como Vieques principalmente, y las áreas costeras de la Isla, debido a la proliferación de alquileres a corto plazo, lo que ha disminuido la vivienda disponible en la Isla y el aumento de campamentos de personas sin hogar.

“Los retos que puede representar a nivel de población las islas municipios de Vieques y Culebras es que tenemos un desplazamiento de la población puertorriqueña en estas áreas, por los ‘airbnb’, por el turismo, y esto igualmente se ve en lo que es Rincón, lo que es Aguadilla, lo que es toda esta zona de playa, que podemos nosotros identificar que pudiéramos tener un aumento de población sin hogar”.

La importancia de esta información se refleja en los resultados del Conteo de Personas sin Hogar 2024, que estimó que 2,096 personas vivían sin hogar en Puerto Rico. Muchas de ellas no se encontraban en albergues la noche del conteo y más de la mitad enfrentaba esta situación por primera vez, lo que evidencia cómo factores como la pérdida de empleo, la falta de vivienda asequible y otras vulnerabilidades sociales continúan influyendo en el fenómeno del sinhogarismo.

Coordinadora Moriviví hizo un llamado amplio a organizaciones comunitarias, municipios, organizaciones de base de fe, y a los sectores público y privado a unirse a este esfuerzo colectivo, que busca visibilizar la realidad del sinhogarismo en Puerto Rico y fortalecer las respuestas para que el acceso a una vivienda digna sea una posibilidad real para todas las personas.

PUBLICIDAD

Como parte de esta convocatoria, se invita a la ciudadanía a participar como voluntaria en el Conteo de Personas sin Hogar 2026. La participación comunitaria es esencial para llegar a las personas donde viven y asegurar que cada historia cuente. El voluntariado es clave para que este esfuerzo sea efectivo: cada persona voluntaria contribuye a que más personas sean identificadas, visibilizadas y consideradas en la planificación de servicios y recursos.

Las personas interesadas pueden registrarse en https://form.jotform.com/253483411312852 o escribir a info@morivivipr.org o llamar al 787-949-5434.

Las orientaciones presenciales obligatorias para el voluntariado se realizarán el 15 de enero en Mayagüez y Ponce, y el 16 de enero en Humacao y Caguas.

Los 54 municipios que forman parte del Continuum of Care PR-503, coordinado por Coordinadora Moriviví, son Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.