¿Los trabajadores boricuas llegarán a convertirse en adultos mayores sin contar con el beneficio del Seguro Social?

La amenaza está presente, según detalla el último informe de la Junta de Síndicos del Seguro Social, de junio pasado. En el mismo se fijó que “los Fondos de Fideicomiso del Seguro para Envejecientes y Sobrevivientes (OASI, siglas en inglés) y del Seguro por Incapacidad (DI, siglas en inglés) tendrán suficientes ingresos dedicados para pagar todos los beneficios programados y los costos administrativos asociados hasta 2034, un año antes que la proyección del año pasado”.

Mientras, se expone que “se proyecta que el Fondo de Fideicomiso de OASI se agote en 2033, el mismo año que la estimación del año pasado”.

PUBLICIDAD

Se resalta que este escenario ocurrirá, “si el Congreso no actúa antes de esas fechas”.

Un experto en Seguro Social y quien por 12 años fue portavoz de la agencia en la Isla, Víctor Rodríguez, explicó que una legislación aprobada por el Congreso en el 1983 fijó que todos los nacidos en el 1960 o después de este año, que en este 2025 se supone cumplieron 65 años, tendrían que esperar hasta celebrar sus 67 para poder reclamar el 100% del beneficio. Bajo este renglón es que se encuentran la mayoría de los trabajadores boricuas hoy en día.

Gráfica que establece a qué edad podría recibir el 100% del Seguro Social, según el año de nacimiento. ( Suministrada )

La página cibernética del Seguro Social establece que este programa busca ser un “resguardo de las personas frente a aquellas contingencias que les impidan generar ingresos en las distintas etapas de su vida, tales como la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.

Rodríguez hizo hincapié en que no es una asistencia económica.

“El Seguro Social se supone que no es y no debe ser la única fuente de ingreso de las personas cuando llegan a la tercera edad. Se supone que cada persona vaya intentando complementarlo con ahorros, inversiones, pensiones”, dejó claro.

El Seguro Social tiene unos 70 millones de beneficiarios, de los cuales 833,239 son residentes de Puerto Rico. El monto total del dinero que reciben los boricuas suma $985 millones mensuales, según cifras oficiales de la agencia para diciembre de 2024.

El impacto que pudiese representar que se llegue al 2034 sin una acción congresional sobre el Seguro Social es que los beneficiarios que estén acogidos para esa fecha al beneficio registren una baja de 20% en sus cheques, explicó Rodríguez a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Víctor Rodríguez, fue portavoz del Seguro Social en Puerto Rico por 12 años. Trabajó en la agencia por 34 años. ( Suministrada )

“No es que nadie cobre, no es que se acabó y que quebró el Seguro Social. Es que lo que te tocaría del Seguro Social habría que añadirle una reducción. Lo que significa es que no entra suficiente dinero. Así que el Congreso es el que tiene que buscar las medidas para que entre más dinero, ya sea que se aporte más o se suba la edad para recibir el beneficio”, detalló.

Eso precisamente fue lo que ocurrió en la legislación del 1983, que se aumentó gradualmente la edad para recibir el 100% del Seguro Social de 65 años a 67 años.

Rodríguez detalló que permanece la edad de los 62 años como la que se puede comenzar a solicitar el Seguro Social, pero con una reducción del 30% del beneficio y los 70 años como la edad máxima para solicitarlo, con un aumento de beneficio de 8% según se aumente la edad.

¿Qué se hace en el Congreso?

En medio de esta incertidumbre, ¿el Congreso está actuando para evitar la reducción del beneficio proyectado?

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, expuso, en una serie de respuestas que emitió a petición de Primera Hora, que hay conversaciones en curso para tratar el tema, aunque no hay medidas concretas presentadas ante la consideración del Congreso.

¿Qué pasos se están tomando o se tomarían en el Congreso para atender el problema fiscal del Seguro social?, se le cuestionó.

“Miembros de ambos partidos entienden que asegurar la solvencia a largo plazo del Seguro Social es esencial. Los comités con jurisdicción, principalmente el Comité de Medios y Arbitrios, continúan realizando sesiones informativas y revisando las proyecciones de los fiduciarios. Aunque aún no ha surgido una propuesta única como el camino de consenso, existe un amplio reconocimiento de que el Congreso debe actuar antes del déficit proyectado en 2034 para evitar reducciones generalizadas en los beneficios para los jubilados actuales y futuros”, respondió.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el ambiente para trabajar este tema en el Congreso?

“El informe más reciente de los fiduciarios subraya que los desafíos del Seguro Social son reales, pero solucionables, y existe una creciente presión para comenzar negociaciones bipartidistas. También se reconoce, como lo han expresado líderes como el portavoz demócrata del Comité de Medios y Arbitrios, que el Congreso ha logrado fortalecer el Seguro Social en el pasado, y puede volver a hacerlo, siempre que cualquier solución proteja los beneficios ganados y mantenga las promesas del programa a los adultos mayores, los trabajadores y las personas con discapacidades. Yo, junto con el Caucus Demócrata, también estoy luchando para asegurar que la Administración del Seguro Social reciba los fondos federales que necesita y para rechazar cualquier recorte propuesto que debilite los servicios para los beneficiarios”, expuso el comisionado.

El también líder del Partido Popular Democrático expuso que está abierto a evaluar propuestas bipartidistas que atienden el problema de fondos del Seguro Social, ya que “es una red de apoyo vital en Puerto Rico y en todo Estados Unidos, especialmente para las familias trabajadoras y de bajos ingresos”. Destacó que lo importante es proteger a los beneficiarios a largo plazo.

El comisionado residente, Pablo José Hernández

No obstante, afirmó que no considera prudente “imponer nuevas cargas a los trabajadores que ya enfrentan un alto costo de vida”, al aumentar la aportación que realizan al Seguro Social.

Rodríguez, por su parte, explicó que los trabajadores aportan 6.20 centavos de cada dólar que devengan en salario, mientras el patrono parea la misma cantidad. Además, se aporta de cada dólar 1.45 centavos para el seguro de hospitalización del Medicare.

PUBLICIDAD

“El porcentaje que aportamos no ha cambiado desde 1991”, expuso el funcionario, quien se retiró en el 2024, tras haber trabajado por 34 años en el Seguro Social.

Detalló que para este próximo año 2026, hay un tope salarial de hasta $184,500 para extraer la aportación del Seguro Social.

“Una persona que gana $250,000 solo aportó el por ciento hasta esos topes”, detalló, al dejar claro que el dinero pagado en exceso no se le reduce la cantidad.

Estas personas que más devengan, si solicitan el Seguro Social a los 67 años recibirían como máximo unos $4,152 mensuales. Esta es la cantidad máxima que se paga en beneficios, dijo Rodríguez.

El experto explicó que las opciones que se tienen para manejar el problema de fondos en el Seguro Social incluye no establecer topes salariales a la hora de deducir las aportaciones al Seguro Social, aumentar la fecha en la que pudiesen recibir el 100% del beneficio, así como aumentar el por ciento de aportaciones que hacen los trabajadores.

Por otro lado, Rodríguez recomendó a los trabajadores a revisar en el portal My Social Security todo lo relacionado a su aportación al Seguro Social. Comentó que se encontrará una calculadora que le promedia cuánto dinero podría recibir del beneficio, dependiendo de la edad de su retiro. También puede conseguir información en el 1-800-772-1213.