Sigue lloviendo en Puerto Rico por las bandas exteriores del huracán Erin y a esta hora de la mañana el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) alertó que multiples pueblos se encuentran bajo aviso de inundaciones.

Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Alta y Toa Baja están bajo la alerta de inundaciones hasta las 3:00 de la tarde.

“A las 11:49 a.m., el radar Doppler indicó tormentas eléctricas que estaban produciendo lluvias fuertes en el área bajo aviso. Han caído entre 1 y 3 pulgadas de lluvia. Se esperan acumulaciones adicionales de 1 a 2 pulgadas en el área advertida. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen en breve", alertó el NWS.

Mientras Cayey, Guayama y Salinas estaban bajo el aviso hasta las 12:15 p.m.

“A las 8:43 a.m., el radar Doppler indicó tormentas eléctricas que producían lluvias intensas en el área bajo aviso. Han caído entre 1 y 3 pulgadas de lluvia. Se esperan cantidades adicionales de 1 a 2 pulgadas en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están en curso o se espera que comiencen en breve”, detalla la agencia.

Como de costumbre se le recomienda a las personas no cruzar carreteras inundadas.