El precio en la bomba de gasolina podría bajar de 10 a 12 centavos por galón tras el reciente anuncio de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó, estimó el presidente del comité de estaciones de gasolina del Centro Unido de Detallistas (CUD), Carlos Crespo.

“(La baja) podría ser entre 2 o 3 centavos (el litro), que sería 10 o 12 centavos el galón”, analizó a Primera Hora

Esta baja, sin embargo, se podría reflejar en los garajes de gasolina mañana o pasado mañana, debido a que los mayoristas esperan al menos dos días corridos para que se establezca una disminución en el precio.

“Es la primera baja bastante significativa, pero hasta mañana o pasado mañana no vamos a ver reflejado eso en los mayoristas”, precisó Crespo.

“Acuérdate que ellos (los mayoristas) vienen con la excusa siempre de que compran en el precio del futuro y si el precio del futuro mañana sube, pues ya la baja no va para ningún lado. Si son dos días corridos, están obligados (a bajar los precios)”, explicó.

Mientras, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, celebró tímidamente la caída del precio del petróleo, pues aunque lo precibe como algo positivo, al igual que Crespo, enfatizó que el precio en la bomba local depende de los mayoristas.

“Por lo menos, se ve todo positivo para evitar toda esta situación económica”, soltó Vélez a este diario.

“Eso (el precio en la bomba) no depende de los detallistas, eso depende de los mayoristas y esa es la bandera que siempre levantamos. Nosotros (los detallistas) no somos importadores del producto. A nosotros solamente nos entregan el producto y nos llega la factura y no sabemos con anticipación el precio”, acotó.

El costo del WTI se redujo el martes debido a temores recesión económica y perdía la barrera de los 100 dólares a unas horas del cierre de la sesión bursátil.

Según la agencia de noticias EFE, a las 11:40 a.m. en Nueva York los contratos futuros del WTI para entrega en agosto caían más de un 9% y se situaban en 98.42 dólares el barril.

Es la primera vez desde el pasado 11 de mayo en que el petróleo de referencia en Estados Unidos cotiza por debajo de los 100 dólares, como consecuencia de un fuerte retroceso que los analistas vinculan al creciente miedo a una recesión que pueda dañar la demanda de crudo.

En Puerto Rico, las cinco empresas importadoras de gasolina son: Puma Energy, Total Energy, Sol Petroleum de Puerto Rico/Shell Trading Co., Peerless Oil y Best Petroleum. Asimismo, existen otras cuatro empresas no importadoras: BVI Cabo Rojo Gas, American Petroleum, Toral y Bitas Fuel.

Hoy, el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) especificó que los precios máximos en bomba de gasolina regular por marca son: 119.7 (American Gas), 120.7 (Ultra Top Fuel), 121.7 (Puma), 121.7 (76), 121.7 (Phillips) 122.7 (Gulf), 122.7 (Toral), 122.7 (Texaco), 123.7 (Bita’s), 123.7 (EcoMaxx), 124.7 (Shell) y 125.7 (Total).

Mientras, el precio de la premium es de: 125.7 (American Gas), 134.7 (Ultra Top Fuel), 133.7 (Toral), 135.7 (EcoMaxx), 136.7 (76), 136.7 (Phillips), 137.7 (Bita’s), 137.7 (Gulf),141.7 (Puma), 143.7 (Total), 143.7 (Texaco) y 144.7 (Shell).

Asimismo, el diésel está en: 127.7 (American Gas), 127.7 (Ultra Top Fuel), 129.7 (Puma), 129.7 (EcoMaxx), 129.7 (Bita’s), 131.7 (Texaco), 132.7 (Toral), 133.7 (Shell), 140.7 (Total), 141.7 (Gulf), 141.7 (76) y 141.7 (Phillips)

“Lo que está pasando en el mercado global nos está ayudando, nos va a dar un alivio, pero eso no es gestión que ha hecho el Gobierno, ni gestión que ha hecho el secretario (del DACO), es cuestión de la economía, porque el mercado se autorregula”, puntualizó Vélez.