¡Dijo que sí!

El gobernador Pedro Pierluisi se comprometió con su novia, la abogada Fabiola Ansótegui Blanc.

“Fabiola, soy bendecido de tenerte. Te amo. #DijoQueSí”, escribió el gobernador en sus redes sociales. La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que la pareja sale sonriente y se puede observar el anillo de compromiso.

El anuncio del casamiento ocurre tres meses después de que Pierluisi mencionara que todavía no había tomado una decisión sobre una posible boda con su pareja. En septiembre, durante una visita a Yabucoa para colocar la primera piedra de la construcción del Estadio Félix “Nacho” Millán, el primer ejecutivo afirmó que “yo realmente no comento sobre cosas íntimas, pero esa decisión no se ha tomado”, cuando se le preguntó sobre una posible boda.

PUBLICIDAD

La relación entre Pierluisi y Ansótegui Blanc se conoce desde al menos 2021. Ansótegui Blanc, quien es natural de Humacao, comenzó a llamar la atención desde que se destacó entre la familia Pierluisi durante la toma de posesión del mandatario el 2 de enero de 2021. Posteriormente, mantuvo un bajo perfil en los asuntos públicos.

Este año, la abogada destacó entre los invitados de la boda de la comisionada residente, Jenniffer González. Mientras, a principios de este mes también volvió a ganar notoriedad en las redes sociales, debido a un almuerzo que realizó con sus amigas en La Fortaleza.

En diciembre pasado, Pierluisi confesó a Primera Hora que tenía “exceso de cariño” hacia su novia.