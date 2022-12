La empatía de un pueblo solidario ante las necesidades del prójimo es sinónimo del puertorriqueño, que siempre está dispuesto a dar sus mejores servicios con el fin de ayudar a los más necesitados.

A una semana de la publicación de las situaciones que sufre Yaralis Gómez, madre de Eliel Jaffet Gómez Vargas, de 6 años, estudiante perteneciente al cuadro de honor de la escuela Felipe Gutiérrez en Río Piedras y quien tiene un diagnóstico de autismo, la respuesta fue inmediata.

En aquel entonces la también madre de Kiara Michelle Vargas Gómez (19), estudiante universitaria y de Nicole Marie Vargas Gómez (17), alumna en la escuela Josefina Barceló en Guaynabo, expresó la necesidad de reparar su único medio de transportación, el cual había sufrido severos daños tras un accidente ocurrido al llevar a sus tres hijos a sus respectivas y distantes aulas.

Ese percance fue la gota que desequilibró el nivel.

“Es difícil. Hay momentos de frustración. He tenido que dejar mis metas. Económicamente, no estoy trabajando por el tiempo que ha requerido mi hijo y mis hijas. Ha sido bien fuerte porque hay que estar en terapias y llevando y buscándolos a las escuelas y la Universidad Politécnica. Cualquier asunto que ocurra tengo que hacerlo yo porque no tengo a nadie más y dependen grandemente de mí”, explicaba Gómez, graduada de Justicia Criminal y quien no ha podido ejercer profesión para dedicarse a tiempo completo para sus hijos.

Una vez vio su bicicleta, el pequeño Eliel no se bajó de ella. ( Captura )

El asunto se sumaba a la necesidad de reconstruir el cuarto dormitorio del niño, quien tenía que dormir junto a ella en una cama rota, sostenida con libros.

Otras carencias que la jefa de familia vecina del residencial Martínez Nadal de Guaynabo expuso, fue la falta de equipos básicos para los estudios de Nicole y Kiara.

Pero ayer, la familia sintió un gran alivio que les conmovió hasta las lágrimas al recibir bienes que aminorarán la carga diaria.

Junto a la presentadora Dagmar, en el segmento “Revive la Esperanza”, del espacio “Día a día” (Telemundo), Yaralis no dejaba de agradecer sorprendida cómo se desbordaron empresas y ciudadanos en un acto solidario.

Entre los diversos artículos y servicios donados, está el arreglo de su vehículo, a cargo del hojalatero Oscar Colón, en el taller Colón Auto Repair, en Caguas. No obstante, todavía falta conseguir las piezas para llevar a cabo esta reparación. Si desea cooperar, puede hacerlo por ATH Móvil al 787-531-8996.

Mientras, el juego de cuarto será cortesía de Navedo Family Foundation, y Ahorro Muebles hará lo propio con el juego de sala y comedor.

Como parte de la reconstrucción del dormitorio de Eliel, el sistema de acondicionador de aire será regalado e instalado por Refricentro y Air Logix Commercial Air System, respectivamente.

En cuanto a las computadoras para la familia Gómez, Puerto Rico Technology Store se encargó de todos los sistemas operacionales necesarios, mientras que los equipos celulares para Yaralis, Nicole y Kiara provienen de la empresa Emergency Phone Solutions.

Otro aspecto muy sensible durante el segmento -que cuenta con la alianza de Primera Hora y MCS Foundation- fue la acción del pianista Stevan Micheo, de Micheo Music, al regalarle una batería a Eliel, instrumento que le gusta practicar.

Mientras que otra entidad que aportó al entretenimiento de los hermanos fue Mercado de Juguetes en Quebradillas.

Por su parte, el gerente de comunicaciones de las Empresas Fonalledas -Plaza las Américas y Plaza del Caribe- Carlos Iván Ayala, les hizo entrega de “gift cards” por la cantidad de $500.

Antes de finalizar el segmento, todavía quedaban decenas de regalos para la joven madre soltera y sus tres hijos. Quizás uno que nunca olvidarán será el que vino de parte de la producción de Tony Mojena, que consistirá de un viaje para todos a Walt Disney World con los gastos incluidos. En este momento, Yaralis no podía contener el llanto.

El pequeño Eliel, en cambio, fijó su atención en una llamativa bicicleta, la que montó de inmediato para dar vueltas por todo el estudio. Su felicidad irradió el lugar. Todos reían.

“Estoy, en verdad, agradecida. Estoy acostumbrada a ayudar a otros en mi comunidad, en huracanes, pandemia a los envejecientes e impedidos (se le ahoga la voz en llanto y continúa)… que esta ayuda sea para mi familia, me hace recordar que hay esperanza para mi casa y que Dios no se olvida”, fue la expresión de Yaralis al recibir las muestras de apoyo y solidaridad de un pueblo que escucha, se compromete y actúa ante la adversidad del prójimo.

Quien desee ayudar en los casos reseñados en Revive la Esperanza, puede escribir a: revivelaesperanzapr @gmail.com, o a través de WhatsApp al número: 787-505-7575. De igual manera, puede hacer contacto para dar a conocer algún caso que necesite de esta ayuda.