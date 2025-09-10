¡Qué calor!

El flujo del aire desde el sureste y la ausencia de nubes esta mañana en la zona de San Juan permitieron que el termómetro siguiera subiendo hasta empatar el récord de calor para un 10 de septiembre.

La temperatura máxima llegó a los 94 grados Fahrenheit temprano en la tarde del miércoles, lo que asemeja lo más alto que se ha alcanzado un día como hoy. La vez anterior que había ocurrido esto fue en 2017.

Los municipios costeros hoy estuvieron bajo advertencia de calor excesivo desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.