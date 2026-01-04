Empezó el calor.

En la tarde de este domingo se empató el récord de calor en la zona de San Juan cuando la temperatura máxima alcanzó los 88 grados fahrenheit.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó en horas de la tarde que “se estableció hoy una temperatura máxima récord de 88 grados en el área de San Juan, Puerto Rico".

“Este valor iguala el récord anterior de 88 grados, establecido en 2018″, añadió el (SNM).

Se espera la llegada de un sistema frontal y una vaguada para mañana.