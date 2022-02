El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y su Comisión de Terremotos llevó a cabo hoy, viernes, la tercera edición del “Simposio-Conferencia Internacional de Terremotos”, que busca continuar promoviendo a discusión sobre los retos que representa la actividad sísmica que afecta a la Isla en el último tiempo y cómo preparar el camino hacia el desarrollo de construcciones sismo-resistentes.

El evento tuvo lugar en la sede del CIAPR en Hato Rey, a la que contó con mas de 200 asistentes presenciales y otros 175 ingenieros de forma virtual al que reunió sobre 375 profesionales.

Según el presidente del colegio Juan Alicea, sostuvo que los sismos que afectaron a Puerto Rico hace más de dos años ha abierto las puertas para el mejor desarrollo del tema que la organización lleva un tiempo trayendo a la palestra pública.

“Nuestra tercera edición del Simposio Internacional de Terremotos repasa temas de gran interés concernientes a este fenómeno natural para el beneficio de nuestros colegiados, estudiantes y colegas de otros países”, expresó Alicea en declaraciones escritas.

Entre los temas que llamó más la atención, según el CIAPR, fue la presentación sobre el enfoque de fuerzas y desplazamientos en la rehabilitación de estructuras escolares, que fue expuesto por el Dr. José Martínez Cruzado.

El simposio organizado por el ingeniero Félix Rivera Arroyo, presidente de la Comisión de Terremotos, donde también se dieron a conocer los siguientes temas: “Seismic Improved Structural Analysis of Buildings Using Site Specifics and Added Dampers”, por el ingeniero Roberto Marte; Desarrollo del Espectro de Diseño para 12 Municipios de Puerto Rico, también por el doctor José Martínez Cruzado; Efecto de las Explosiones en las Estructuras, por el ingeniero Félix Rivera Arroyo; ”Is Seismic Design by IBC and ASCE7 Deficient?”, por el ingeniero Ricardo Herrera y “FEMA p-2018 Seismic Evaluation of Older Concrete Buildings for Collapse Potential”, por Bill Holmes, PE.