No olvides tu ☔⛈️

Se espera otro día activo con aguaceros y tronadas dispersas en la tarde a traves de la región.



Don't forget your ☔⛈️

Another active day is forecast with heavy showers and scattered thunderstorms in the afternoon across most of the area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/rWZSJOUzN3