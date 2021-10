Los precios en la gasolina se inflarán para finales de año, pronosticó hoy, lunes, Edan Rivera Rodríguez, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), durante una vista pública ante la Comisión de Gobierno del Senado.

Sin embargo, en los pasados dos meses, aunque el mercado reflejó una baja en el precio del combustible, este no se reflejó en la Isla y la agencia intenta saber la razón por lo cual esto no ocurrió.

La División de estudios económicos de DACO reveló que los precios del mercado de referencia -o el vendedor del mayorista- vio una disminución de 5% en su precio, que sumaba a 0.1165 centavos ($2.3130 a $2.21965) entre el 3 de agosto al 4 de septiembre. No obstante, los precios de los mayoristas en Puerto Rico reflejaron un aumento de entre uno a dos centavos y una disminución de un centavo por galón vendido.

PUBLICIDAD

Y, DACO desconoce qué provocó el alza. Según Rivera Rodríguez, es la primera vez en el 2021 que los precios al consumidor no están acordes con los cambios del mercado.

“Históricamente fluctúa de la misma forma. Si afuera sube el precio, naturalmente tiene que subir en Puerto Rico, porque de otra forma no podríamos adquirir gasolina de los mercados internacionales y eso podría tener un efecto en el consumidor. Pero, por otro lado, cuando hay bajadas considerabas, también se deben reportar las mismas bajadas con la misma frecuencia o velocidad y que el consumidor obtenga un beneficio”, detalló Rivera Rodríguez a preguntas de Primera Hora al asegurar que es la primera vez en el 2021 que se palpa esta diferencia.

De acuerdo a este patrón, para el próximo mes se espera que el precio por galón de combustible ronde $2.4815. Para diciembre, podría subir a $2.4187. Para hacer una comparativa, en abril el precio fluctuaba en $0.0702 por galón.

“Si el precio de referencia de gasolina es X y aumenta, en Puerto Rico también aumenta. Aquí (en el mercado de referencia) hubo una reducción y esa reducción no se tradujo”, reiteró Héctor Román Maldonado, ayudante especial del secretario.

DACO: “Quien tiene que explicar el negocio es el mayorista”

“DACO monitorea a los mayoristas en cuanto a sus márgenes de ganancia, precios al detal, al imponer multas por incumplimiento de hasta $10,000 y les exige informes trimestrales, semestrales y anuales. No obstante, son los mayoristas quienes establecen el precio por galón del combustible, independientemente de la cantidad de abastos que estén disponibles en Puerto Rico. Este precio se establece una vez la gasolina entra en la cadena de distribución. Esto porque su precio suele ser más módico que el que fijaría DACO”, dijo Rivera Rodríguez a Primera Hora.

PUBLICIDAD

“La compra se concreta diariamente. Se guarda el producto ahí, pero no se le fija precio. Se fija cuando sale del tanque y rumbo (al detallista)”, detalló Rivera Rodríguez al especificar que Puerto Rico tiene combustible disponible para la demanda normal de 40 a 45 días. “Quien tiene que explicar el negocio es el mayorista. Sugiero respetuosamente que den una explicación”, dijo, al aducir que son los mayoristas encargados de fijar precios al mercado “de libre competencia”.

“Estamos hablando de que se le cobraron 11 centavos demás al consumidor por galón. ¿Cuántos galones de gasolina se distribuyeron en Puerto Rico a ese precio? ¿Cuánto debió haber sido el ajuste? Una de las cosas que les estamos pidiendo a DACO es realmente, ¿qué poder tiene DACO referente al almacenamiento de combustible en Puerto Rico? Porque es bien fácil, el mayorista trae el combustible, lo trae al almacén, pero DACO no tiene ninguna regulación porque la regulación entra en la cadena de distribución a través del detallista. Pero, con el mayorista no se ve ese asunto”, señaló el senador Ramón Ruiz Nieves, quien preside la comisión.

En Puerto Rico, las cinco empresas importadoras de gasolina son: Puma Energy, Total Energy, Sol Petroleum de Puerto Rico/Shell Trading Co., Peerless Oil y Best Petroleum. Asimismo, existen otras cuatro empresas no importadoras: BVI Cabo Rojo Gas, American Petroleum, Toral y Bitas Fuel.

Esperan el informe

El DACO emitió cinco requerimientos de información para que las cinco empresas importadoras de gasolina justifiquen el aumento con “premura”. Se espera que estos informes se entreguen esta tarde. El estudio también analizará el octanaje y calidad del petróleo que se usa en Puerto Rico, tras denuncias de consumidores que han señalado que ya la gasolina no tiene el mismo rendimiento de años anteriores.

PUBLICIDAD

“Esta investigación se ciñe a un asunto bien puntual: qué es lo que sucedió en ese periodo que estamos investigando que, aunque se reportó una baja en los mercados de referencia, esa baja no se reportó igual en el mercado local. Hacer conclusiones es prematuro. Hay que esperar el informe”, comentó Rivera Rodríguez.

Lo que arrojen estos informes podrían provocar la congelación de precios de parte de DACO, como se hacía previo al 1993.

“Se ha concluido que el precio que fija el mercado de libre competencia es menor que el que DACO, cumpliendo con los parámetros constitucionales, podría imponer con una fijación de precios”, explicó a este medio.

Aunque se comprometió en compartir la información, el informe íntegro no se hará público por contener “información confidencial”, advirtió Rivera Rodríguez.