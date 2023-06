Another day, another daily record. The temp at LMM International Airport reached 93, tying the old record of 93 set in 1974.

Otro día, otro récord diario. La temp en el aeropuerto internacional LMM alcanzó los 93 grados, igualando la marca anterior de 93 del año 1974. #prwx pic.twitter.com/bWqqUcgV5L