El padre de las trillizas, cuya murió luego de dar a luz en un hospital en San Germán agradeció las muestras de cariño y solidaridad ante el duro momento que enfrenta él y su familia.

Beatriz Pérez Illa, una maestra oriunda de San Sebastián, presentó complicaciones luego de varias semanas de traer al mundo a sus pequeñas el pasado mes de enero. Pérez Illa murió esta semana, según indicó su esposo Christopher Torres.

“Primeramente, quiero darles las gracias a todos y al municipio de San Germán por toda la ayuda que me han brindado”, dijo Torres en un vídeo difundado por la red social TikTok, donde también pidió “un tiempito para recuperarnos emocionalmente”. “Nada, de mi corazón, gracias”, agregó.

Torres había solicitado desde hace semanas ayuda a la ciudadanía a través de la página GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos tras el nacimiento de las trillizas Diana, Andrea y Emily el 29 de enero.

Desde el nacimiento de las bebés, explicó Torres, su esposa se encontraba en cuidados intensivos.

“Con el corazón roto les informo que mi amada esposa, Beatriz, ha fallecido. Ella luchó incansablemente durante seis semanas contra todo pronóstico y estamos agradecidos de que haya podido conocer a sus hijas durante ese tiempo. Ahora nos reconforta saber que ella ya no sufre. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por mantener a mi familia en sus oraciones. Todas las contribuciones se utilizarán para cubrir los gastos funerarios y el cuidado de nuestras hijas”, expresó Christopher en su mensaje publicado en la mencionada página web, así como en Facebook.

Era el primer embarazo de la joven mujer, quien- según informó el municipio de San Germán- hubiera cumplido sus 34 años el lunes.

Su partida ha conmovido e impactado a cientos de personas, dejando incrédulas a aquellas cercanas a ellas, incluyendo a sus excompañeros de estudios en el Departamento de Comunicación Tele-Radial de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo (UPR-A).

“El Departamento de Comunicación Tele-Radial está de luto con la pérdida de su exalumna Beatriz Pérez Illa. Deja tres niñas recién nacidas. Debemos darle la mano a su familia. Que descanse en paz”, dijo un cibernauta en el grupo de exalumnos del departamento universitario, identificado como JL Nieves.

Las redes se han convertido en el foro para compartir las hermosas cualidades que poseía Pérez Illa, especialmente como docente.

“Una excelente maestra. Me ayudó muchísimo con mi nene y le daba tutorías 3 veces en semana luego que salían de la academia. Me lo entendía y era una maestra paciente y dedicada. Me ha dolido su partida y no pude entregarle la planta que mi hijo sembró para ella. La flor maga, la flor típica de PR”, comentó Karla Michelle Vélez.

“Siempre la tendré en mi corazón. Mucha fortaleza para todos. Aún no lo puedo creer. Que descanses en paz, Bea. Will see you again heaven (Te veré de nuevo en el cielo)”, agregó Marilyn Arce.

“Una de mis estofonas favoritas, mi sobrina, mi amiga, mi niña hermosa. Fui testigo de sus luchas durante las últimas semanas. Ruego que estés en paz. Te amaré siempre”, dijo Luis Hernández.

“Fue maestra de mi nieto en La Presby Academy San Germán. Fue tremendo ser humano. Era la que siempre preparaba los bailables en la academia. (Un) ser lleno de alegría. No podía creer cuando me dieron la noticia. Que Dios la tenga en la Gloria”, lamentó una usuaria de la red social Facebook identificada como Evelyn Rodríguez.

En la publicación inicial que había hecho Torres en la página web para solicitar donaciones para costear gastos médicos indicó que Beatriz se encontraba sedada e intubada luego de las complicaciones tras dar a luz a las niñas.

“Como resultado de estas complicaciones, múltiples órganos se vieron afectados, incluidos el riñón, el hígado y los pulmones. Está intubada, sedada y conectada a un equipo que la está ayudando a sanar. Permanecerá en cuidados intensivos recibiendo diálisis, transfusiones de sangre y fisioterapia”, comentó en aquel entonces.

Sin embargo, en las actualizaciones que publicaba Torres en la página se reveló que el 21 de febrero conoció a sus pequeñas y el 1 de marzo mostraba progreso en su recuperación, pues había comenzado terapia física y logró caminar.

Además de donaciones monetarias, se recibirá ropa y artículos para las infantas en el Early Head Start de San Germán, lugar donde Pérez recibía servicios y donde las bebés también lo recibirán.

Para hacer sus donaciones, puede llamar al (787) 892-3732 o (787) 892-3733, extensiones 1120 y 1124.