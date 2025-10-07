La fuerte onda tropical clasificada como el Invest 95L se convirtió esta mañana en la tormenta tropical Jerry, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Tormenta Jerry. ( Captura )

A eso de las 10:30 de la mañana Jerry se encontraba en la latitud 11.5 grados norte, longitud 44.6 grados oeste. Tiene vientos sostenidos de 45 millas por hora.

Jerry se mueve rápidamente al oeste a razón de 24 millas por hora.

Según el pronóstico oficial del NHC, La tormenta estaría ganando fuerzas y se espera que se convierta en huracán el miércoles.

Se espera además, que Jerry tome un rumbo al noroeste y pase lejos al noreste de Puerto Rico el viernes en la mañana.

El martes en la mañana Puerto Rico no se encontraba dentro del cono de incertidumbre establecido por el NHC.