Varios representantes de diversos sectores sociales en Ponce tratan de evitar que el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) concrete la demolición del Edificio Luis A. Ferré Aguayo que por décadas albergó el Tribunal Federal y la antigua estación de correo ubicada en la calle Atocha, el cual se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

La estructura construida en 1933 fue afectada por un fuego originado el 24 de febrero de 2018 en una casa abandonada, que inmediatamente consumió la sede del Partido Popular Democrático (PPD) de la Ciudad Señorial y se propagó hasta el antiguo correo donde ocasionó daños significativos en el techo, pero según una evaluación del Registro Nacional constató que la instalación es elegible para mantenerse en el listado de Lugares Históricos.

Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas por las autoridades locales para salvar el antiguo correo, el USPS continúa con la intención de derrumbar la estructura aduciendo la necesidad de administrar sus ingresos, de acuerdo con la propuesta expuesta en la página oficial del Concilio Asesor de Preservación Histórica (ACHP, por sus siglas en inglés).

Jaime Yordán Frau, director ejecutivo de la Fundación para la Conservación Adaptativa, expuso que “tenemos un interés muy grande en que el edificio del correo se logre salvar”.

“Para la segunda mitad del 2020 notamos un movimiento de trabajo en el correo y cuando se hizo el acercamiento para preguntar qué estaban haciendo, nos dejaron saber que era una compañía que había sido contratada para remover plomo y asbesto, pero, a todo esto, la oficina de correo solicitó un permiso al Instituto de Cultura Puertorriqueña para demoler el edificio y el ICP lo denegó”, esbozó el director de la organización sin fines de lucro que se dedica a acelerar el crecimiento de negocios en propiedades antiguas con la intención de ayudarlas a mantenerlas y preservarlas.

“Tanto el Municipio de Ponce como el ICP que son los que tienen injerencia en la zona histórica donde está el correo, alegan que nunca ha llegado a ellos una solicitud de permiso para remoción de nada y mucho menos para hacer cualquier otro tipo de trabajo en el edificio. Han cubierto el edificio entero en andamios en los tres pisos y no solicitaron permiso para eso”, aclaró.

El grupo, unido a las autoridades locales, estableció varias propuestas al USPS para evitar la demolición, entre estas, el traspaso de la instalación al Municipio de Ponce o que el ente federal les venda el edificio con el compromiso de preservarlo.

“Tuvimos una reunión de organizaciones para reclamar que no se demuela y en el peor de los casos, que nos lo venda el correo. Pero que permita que un edificio que todavía tiene una vida útil se mantenga en su huella dentro de la comunidad y que le pueda servir a la ciudadanía”, manifestó

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, quien está opuesto a la demolición de la antigua estructura. dijo que el ayuntamiento está dispuesto a restaurar el edificio en caso de que el USPS acceda a transferirlo.

“Nosotros estuvimos al tanto en marzo de 2021 de esta decisión y a través de la comisionada residente (Jenniffer González), y hemos hecho los esfuerzos para que ellos consideren no demoler el edificio y pasarlo al Municipio de Ponce. Nosotros nos encargarnos de restaurarlo y darle una utilidad como monumento histórico y utilizarlo ya sea como museo u otra utilidad que pueda tener, pero no hemos tenido una contestación afirmativa”, lamentó.

“Hay dos precedentes… en el 1990 trataron de demoler en el poblado de Franklin en Tennessee, un edificio que data de 1925. A través del Acta de Monumentos Históricos, sección 106, pudieron hacer las diferentes gestiones pertinentes y se pudo preservar el edificio. En el condado de Modesto, California había un edificio que data de 1933, igual que este y lo iban a demoler, pero tanto el gobierno local y la comunidad lucharon y salvaron el edificio”, resaltó.

Para lograrlo, aseguró que hará desobediencia civil si el ente federal insiste en demoler la estructura que ocupa casi una cuadra en el centro urbano de Ponce.

“Nosotros vamos a dar la lucha. Este alcalde no va a permitir que hagan demolición de este edificio. Si tenemos que llegar a las últimas consecuencias vamos a ir, ya sea a la corte y lo digo con el mayor de los respetos, si tenemos que hacer desobediencia civil la vamos a hacer”, apuntó.

“Este edificio significa, como muchos edificios de Ponce, la preservación histórica de nuestra amada ciudad y no podemos abandonar y no podemos caer en dejar atrás y no estar pendiente a no mantener nuestras estructuras. Creo que estamos en el mejor momento para levantar a Ponce y el que este edificio sufra una demolición para ese levantar que queremos los ponceños”, sostuvo.

Mientras tanto, el representante Ángel Fourquet Cordero, advirtió que, aunque está en contra de la desaparición del edificio, “hay que estar claros de que la toma de decisiones pertenece al gobierno federal”.

“Nosotros hicimos unas intervenciones tan recientes como el 1 de diciembre, que estuve reunido con la comisionada residente. Ella me notificó de una carta que le había llegado de parte del oficial de relaciones gubernamentales del correo donde se reiteraba en su intención y que habían tomado la decisión en cumplimiento con las leyes y estatutos vigentes y que iban a proceder con la demolición”, reveló.

“El lunes por la mañana, conversé con nuestro enlace en Casa Blanca para tratar de agilizar un poco ese proceso… ciertamente todo esto pasó en el periodo navideño y también por la situación del COVID ha atrasado las comunicaciones. Vamos a continuar insistiendo en la misma hasta llegar a la persona que realmente tenga la potestad de tomar esta decisión”, mencionó.

Fourquet Cordero resaltó que mientras se dilucida la situación, se unirá a las organizaciones para ejercer presión pública.

“Nos oponemos tenazmente a esta decisión, es una estructura histórica, ha servido al pueblo y está ubicada en un lugar importante para nosotros y creo que es meritorio defender la misma”, concluyó.