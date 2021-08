Yauco. “Somos Puerto Rico” invadió ayer la plaza pública Fernando de Pacheco y Matos, donde se ofrecieron diversas actividades para el pueblo como feria de salud, vacunación contra el COVID-19, charlas sobre consejos financieros, artesanías y una entretenida entrevista con el cantante Hermes Croatto.

“Genial, hermoso, increíble. Siempre Yauco es un pueblo especial para mí. Claro, es una belleza porque así sientes al pueblo, ves a las personas y obviamente, en estos tiempos de pandemia que hemos estado tan computarizados, verlos en persona es precioso”, dijo el artista al recordar que visitaba regularmente el pueblo del café desde temprana edad junto a su fenecido padre, Tony Croatto.

El “Café en la plaza” también contó con la participación especial de la novel cantautora yaucana Dorian Cruz, quien interpretó su tema “Somos de aquí, somos de acá”, dejando tan sorprendido al público como a Croatto, quien se declaró como “su fan”'.

Alimento que llega a la montaña

“Somos Puerto Rico” también llegó hasta el barrio Río Prieto para llevar alimentos y un aire de esperanza a decenas de familias que residen en la comunidad más remota del pintoresco pueblo de Yauco.

Allí el acceso a los servicios básicos se convierte en un reto quijotesco pues muchos no cuentan con los recursos económicos para cubrir sus necesidades, entre estas, alimentos y medicinas, ya que sus hogares quedan a unos 40 minutos del casco urbano y cuando llueve se hace imposible transitar por la carretera PR-372.

La gente hizo fila para obtener su pasaporte y sellito de la Compañía de Turismo.

Por eso, el grupo de GFR Media y sus colaboradores, subieron hasta el tope de la montaña yaucana con comidas calientes, meriendas y compras para tratar de apaciguar las dificultades que día a día enfrentan estas personas, que, en su mayoría, son adultos mayores. Entre las familias que acudieron a recibir los alimentos, estaban Annie Torres Rivera y su esposo Juan Feliciano, que residen en el sector Úrsula.

“Hay mucha necesidad aquí, esto es guardarraya con Adjuntas. Por un lado, estamos bien, porque estamos bastante retirados del COVID. Pero mi casa sufrió muchos daños. No hubo la necesidad de romperla porque lo que FEMA nos iban a dar por el terremoto, no compensaba la casa. Entonces, con lo que nos dieron me he puesto a arreglar”, confesó Feliciano de 74 años.

Por su parte, la líder comunitaria Marta Romero, apuntó a los problemas con el servicio eléctrico pues hay semanas que se pasan a oscuras.

“Ha sido un poquito difícil (acceder a los servicios básicos) por los ciclones no había luz y seguimos teniendo los mismos problemas porque hay semanas en que tenemos luz cuatro días y el resto de la semana no tenemos. A veces, la semana completa se va sin luz y en Río Prieto son nueve sectores… aquí cerca tenemos cuatro y del río para allá son cinco. El último sector es Grillasca y los otros cuatro son Santa Clara, Albela, Cerrote y la Úrsula”, sostuvo.

Para el chef Iván Clemente, del Comedor de la Kennedy, la experiencia de confeccionar comida caliente para estos vecinos fue muy emotiva pues desvela el sufrimiento que persiste en las comunidades aisladas.

“Mientras más uno se mete a la montaña, mientras más uno va adentro del campo, hay mucha escasez. Lamentablemente, la gente no ve esto. Esto fue lo que María destapó en Puerto Rico… la escasez, la pobreza y mucha gente no quiere entender que en Puerto Rico hay pobreza. ¿Cómo resolverla? Hay que legislar para que la gente tenga recursos. Hay que pensar no solamente en el momento sino en el después”, afirmó.

“Los niños y los ancianos son los que más sufren. Aquí hay toldos todavía, esto es serio de verdad. El corazón se me exprime... Hay mucha gente que saben de hoy, pero no saben de mañana. Muchos no pueden cocinar porque las manos le tiemblan por muchas condiciones de salud”, lamentó.

Con los estudiantes

Más temprano, la experimentada periodista de GFR Media, Rosalina Marrero Rodríguez, compartió sus vivencias como reportera de entretenimiento y cultura ante un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini en Yauco.

Rosalina Marrero Rodríguez compartió su experiencia como periodista con un grupo de estudiantes.

Durante el encuentro realizado en el Teatro Centro Escolar José A. Giovannetti Román, la periodista lajeña presentó una visión abarcadora de su trabajo al entrevistar figuras artísticas y la realidad sobre la cobertura de conciertos, que intensifican el reto de informar en medio de la inmediatez.

“Básicamente fue conversar sobre lo que ha sido mi experiencia de trabajo, del trabajo que realizo dentro del área de entretenimiento y cultura como reportera, anécdotas de distintas experiencias, un poco mencionar a los artistas con los que he trabajado entrevistas e intercambiar con ellos preguntas, curiosidades…”, dijo la reportera al culminar su alocución como parte del proyecto “Somos Puerto Rico”.

“Tuve oportunidad de explicarles que esto me ha permitido acercarme un poco más a conocer la persona, más allá de lo que es esa figura artística que uno ve en los escenarios. Eso es parte de los privilegios que uno tiene al poder estar cerca de estas figuras”, expuso.

Entre las figuras que mencionaron algunos alumnos, estuvo el fenecido comediante Luis Raúl, y claro, el trapero boricua Bad Bunny. Esto ante la curiosidad de saber otros aspectos que van más allá del andamiaje creado alrededor de un famoso.