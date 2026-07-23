La gravedad de la sequía que experimenta Puerto Rico en los pasados meses no cambió en esta semana, luego de que se registrara algo de lluvia.

Sin embargo, la Isla continúa bajo el patrón de la sequía. La de mayor grado que afecta es la severa, que mantiene en precario todo el litoral costero del sur, desde Cabo Rojo hasta Guayama.

En su informe, el Monitor de Sequía de los Estados Unidos no dio las razones específicas por las que la Isla no registró cambios en la sequía.

“En el mapa, no hay cambios esta semana para Puerto Rico”, se limita a señalar.

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17 Fotos Esta categoría significa que el sector agrícola está sufriendo los efectos de la sequía. La siembra se ha retrasado, los ganaderos han tenido que recurrir a la alimentación suplementaria para el ganado y se implementa un estricto racionamiento de agua.

Desde la semana pasada, 16 pueblos están bajo sequía severa. Estos son Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guayama, Cayey, Aibonito y Cidra.

La mayor parte del este está bajo sequía moderada. Mientras, pueblos del norte y algunos de la zona central y oeste están bajo sequía anómala, que es la de menor grado.

La sequía afecta a 2,669,714 habitantes, según el Monitor de Sequía.

Bajo la sequía severa, que afecta al 14.28% de Puerto Rico, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

Mientras tanto, el 45.02% del territorio está bajo sequía moderada y otro 23.02% está bajo sequía anómala.

Están fuera de la sequía pueblos del oeste e interior de Puerto Rico, como Lares, San Sebastián, Rincón y Añasco.

Los informes del Monitor de Sequía se publican todos los jueves.