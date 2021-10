Moca. La plaza pública José de Quiñones en Moca se transformó en escenario para el encuentro de los mocanos, quienes recibieron con alegría la visita del equipo “Somos Puerto Rico”, en un evento en el que se vacunaron, tomaron café y aceptaron el reto de pedalear por una piña colada.

Además, compartieron con artesanos que presentaron sus respectivos trabajos, mientras recibieron servicios de salud con pruebas de cernimiento, charlas del tema financiero y hasta jugaron para ganarse alguno de los regalos que llevó la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Pero la actividad que generó sonoras carcajadas fue la entrevista en vivo “Café en la plaza”, con Deddie y Didi Romero, quienes contaron una serie de anécdotas que mantuvo al público pegado a sus sillas y a la transmisión en vivo por primerahora.com y elnuevodia.com.

PUBLICIDAD

A preguntas de la periodista de Primera Hora, Rosalina Marrero, madre e hija confesaron interioridades tales como sus preferencias al compartir en familia y hasta cuándo Deddie descubrió que su pequeña tenía talento para cantar.

“Yo soy sumamente severa con el talento de la gente. Si no tienes talento, no te voy a decir: ‘Tienes talento, para que hagas el ridículo’. Ella desde chiquita, me acuerdo de que le ponía todas las películas de Disney, y lo primero que noté fue que era sumamente afinada”, recordó.

“Yo dije: ‘Ella va a ser buena cantante’, porque lo primero que tiene que tener un cantante es buen oído, porque eso no lo compras en la farmacia. Así que cuando me dijo a los dos años que quería salir en todas las loncheras y las libretas de los niños de Puerto Rico, yo dije: ‘Ella va a echar pa’lante’. Desde ahí dijo: ‘Quiero ser artista’. Y yo dije: ‘Pues, vamos a llevarla por el camino de que sea artista’ “, afirmó.

Repartición de alimentos en el sector La Cueva, en Moca. ( XAVIER GARCIA )

De otra parte, las artistas relataron su experiencia en cuanto a las comparaciones que hace la gente cuando al saludar, lo primero que expresan es: “Tú eres la hija de…”.

“Yo también tuve esa experiencia, al igual que mami tuvo la experiencia de ser la hija de Sonia López; soy hija de Deddie Romero. Al principio era ‘tricky’ porque me ponían en esa categoría. Ahora yo, de adulta, digo, ¿qué hay de malo con eso? ¿Me entiendes? Pues yo hija de Deddie Romero pues, súper duro. Deddie Romero es una jeva... Ahora ven a mami y le dicen: ‘Tú eres la mamá de Didi’. Algunas veces, otras personas dicen ‘Tú eres la hija de Deddie Romero’ “, relató Didi.

PUBLICIDAD

De hecho, antes de culminar la entrevista, la polifacética artista e influencer animó a los presentes para que le cantaran cumpleaños a su famosa madre, quien no titubeó para decir que pronto llegará a los 57 años.

Encantados

Para el alcalde de Moca, Ángel “Beto” Pérez, la visita de “Somos Puerto Rico” ha representado el descubrimiento de empresas que se encuentran en el pueblo y que su gente desconocía.

Asimismo, el ejecutivo municipal anunció que Moca se prepara para su tradicional encendido de la Navidad, el 27 de noviembre, así como el regreso del Festival de Máscaras.

“Moca es el pueblo de la eterna Navidad…. tenemos alrededor de 14 parrandas, ya han comenzado muchas de ellas visitando distintos negocios, trayendo nuestra música navideña y nosotros en el municipio les hemos abierto las puertas”, resaltó.

Las tejedoras de mundillo mostraron su arte. ( XAVIER GARCIA )

Por su parte, Luz Jiménez de 58 años, celebró las actividades que se realizaron en su pueblo, de las cuales dijo: “Me gustaron todas”. Ella llegó con su sobrina, Sonia Cordero Jiménez, quien aseguró que “estuvo superbueno el evento. Me encantó todo. Pero lo más que me gustó fue el servicio que nos brindaron como las vacunas, todo”.

Con la comunidad

De otra parte, el equipo de “Somos Puerto Rico” llegó hasta el sector La Cueva para compartir un plato de comida caliente con los residentes, que también se llevaron compras para sus respectivos hogares. Allí estaban Héctor Acevedo y Luis Feliciano García, conversando mientras esperaban que sirvieran el almuerzo. “Es bueno pa’ la comunidad. Así es que se ve uno al otro porque últimamente con esto de la pandemia, casi no nos vemos”, resaltó Feliciano García.

Para el chef Iván Clemente del Comedor de la Kennedy, los residentes de sectores aislados son los más que sufren en Puerto Rico debido a la distancia que hay para llegar al casco urbano y muchas personas no cuentan con transportación propia.

“Lamentablemente, están tan distantes del pueblo que la gente a veces las olvida. Nunca había estado antes aquí, en esta comunidad, y es un privilegio venir a servir un plato de comida caliente porque los más que sufren son los viejos y los niños”, advirtió Clemente quien, junto con su equipo de trabajo, aliviaron el hambre de decenas de personas que se allegaron a la cancha bajo techo de la comunidad.