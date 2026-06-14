Una serie de temblores está ocurriendo hoy domingo al nordeste de Puerto Rico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés) y la Red Sísmica (RSPR) de Mayagüez.

Hasta el momento, el sismo de mayor magnitud ha sido de 4.1 y ocurrió a eso de las 2:30 de la tarde de hoy. Ninguno ha sido reportado como sentido por la población.

Según la RSPR, la profundidad de los epicentros han variado desde los 16 kilómetros hasta los 44.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, indica la RSPR.

El USGS detalla que al momento han ocurrido cerca de 40 movimientos de tierra de magnitud mayor a 2.5.