Un sismo de magnitud preliminar de 5.4 se registró este viernes al oeste de la isla de Mona, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

El sismo ocurrió a las 12:07 p.m., específicamente en la latitud 17.9 grados norte y la longitud 68.5 grados oeste, a una profundidad de 44 millas.

Algunos residentes de Puerto Rico alegaron haber sentido el movimiento telúrico de manera leve.

Debido a que se trata de un sismo de magnitud moderada, no existe riesgo de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes.