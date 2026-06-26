Se registra sismo de 5.4 al oeste de la Isla de Mona
Algunos residentes de Puerto Rico alegan haberlo sentido.
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Un sismo de magnitud preliminar de 5.4 se registró este viernes al oeste de la isla de Mona, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).
El sismo ocurrió a las 12:07 p.m., específicamente en la latitud 17.9 grados norte y la longitud 68.5 grados oeste, a una profundidad de 44 millas.
Algunos residentes de Puerto Rico alegaron haber sentido el movimiento telúrico de manera leve.
Debido a que se trata de un sismo de magnitud moderada, no existe riesgo de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes.