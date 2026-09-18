Un temblor de magnitud 4.82 se registró a las 9:19 a.m. de este viernes en la región sur de la Isla, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

Específicamente, se reportó a 7.24 kilómetros a sur-sureste de Guánica.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, tras registrarse el temblor, dijo la agencia.

Esta zona suroeste de la Isla está activa con temblores desde finales del 2019. Fue en enero de 2020 que se registró el más potente, que fue de magnitud 6.4.