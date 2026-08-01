Un temblor de magnitud 4.93 se registró en la tarde de este sábado en las Islas Vírgenes Británicas, que se registró como sentido en Puerto Rico, informó la Red Sísmica.

El reporte establece que el movimiento telúrico ocurrió a las 4:00 p.m. a unas 79 millas al este noreste de San Juan.

La región donde ocurrió el temblor fue la Plataforma de las Islas Vírgenes. Las islas más cercanas al temblor fueron San Thomas y Tortola.

De inmediato, no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para las islas del Caribe.