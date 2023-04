Los residentes del suroeste de la Isla reportaron haber sentido en la mañana de este sábado dos movimientos telúricos.

Sin embargo, la actividad sísmica del día está mucho más activa. La agencia United States Geological Survey (USGS) registra que desde las 5:57 a.m. a las 8:27 a.m. se han registrado ocho temblores.

Según el registro de la Red Sísmica sobre temblores sentidos, el primero se registró a las 7:37 a.m. en la Región Sur de Puerto Rico, específicamente en Lajas. En un principio, la agencia reportó que se trató de un temblor de magnitud 4.01, pero luego fue reclasificado a 4.04.

El movimiento aconteció a 3.04 kilómetros del este de Guánica y a ocho kilómetros de profundidad.

Mientras, el segundo se sintió a las 7:53 a.m. con una magnitud de 3.68, a 5.72 kilómetros al sur-suroeste de Guánica.

Se detalló que ambos sismos tuvieron una intensidad de IV, lo que representa que fue “sentido en el interior por muchos, en el exterior por pocos. Ventanas, platos, puertas vibran. Las paredes crujen. Vibraciones como el paso de un camión grande; sensación de sacudida como un balón pesado. Automóviles parados se balancean apreciablemente”.

No obstante, el USGS detalló que el primer reporte de temblores ocurrió a las 5:57 a.m. con una intensidad de 2.8. Posteriormente, se registró otro a las 7:31 a.m. de 2.7 y a las 7:37 a.m. ocurrió el primero de los sentidos. Le siguieron otros dos de 2.9 a las 7:49 a.m. y de 2.6 a las 7:50 a.m. Mientras, a las 7:53 a.m. ocurrió el segundo sentido.

Además, se registra otro temblor a las 7:58 a.m. de 2.6 y a las 8:27 a.m. de 3.1.

Desde finales de 2019 la zona suroeste ha sentido la reactivación de los temblores en la zona. Los terremotos más fuertes se registraron en enero del 2020.