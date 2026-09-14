Por segunda ocasión este lunes, miles de personas se quedaron sin servicio de energía eléctrica. En esta ocasión, fue debido a que salió de servicio la unidad 2 de la Central Aguirre.

“La unidad 2 de Central Aguirre salió de servicio de manera imprevista. Nuestro equipo técnico investiga la causa para determinar el plan de acción correspondiente. Esta contaba con una capacidad máxima disponible de 275 MW previo a la salida”, informó Genera Puerto Rico en las redes sociales.

Hay 122,269 clientes afectados. Las regiones más afectada son San Juan con 54,462 clientes y Bayamón con 22,146 clientes a oscuras.

A eso del meiodía de hoy, más de 170,000 clientes de LUMA Energy se quedaron sin luz cuando la unidad 5 de la Central San Juan salió de servicio de manera “súbita”.

Las regiones más afectadas por la falta de servicio son Caguas, Bayamón y San Juan, con 43,080, 41,566 y 41,600 clientes sin luz, respectivamente.