Miembros de la División de Bomberos Forestales, el Cuerpo de Vigilantes, así como personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal, entre otros, se encuentran atendiendo un incendio desarrollado en el área del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, ubicado en el municipio de Cabo Rojo, informó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

“En la mañana de hoy, alrededor de las 10:50, se empezó a propagar un fuego en los perdidos del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón en Cabo Rojo. Preliminarmente, el incendio se encuentra bajo control. De acuerdo a los datos disponibles, este evento impactó alrededor de 57 cuerdas de terreno en el Refugio, el cual comprende una extensión de 463 cuerdas”, dijo Quiles.

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“En este momento nuestro personal se encuentra en espera que el Negociado del Cuerpo de Bomberos declare el evento terminado para comenzar la evaluación de su impacto”, añadió el Secretario del DRNA.

En este momento, la División se compone de 18 bomberos, todos certificados para atender múltiples incendios, incluyendo los forestales. Estos se encuentran destacados, principalmente, en la zona sur y este de la Isla.

La División, además, cuenta con dos modernas unidades de supresión de fuego (fire engines), motosierras, cortadores industriales (prunners) y herramientas manuales, entre otros equipos.

Para el 2025 se reportaron un total de 1,501 incendios forestales en Puerto Rico. Entre el 2001 y 2024 se perdieron sobre 4 hectáreas de árboles a consecuencia de los fuegos.

La División de Bomberos Forestales del DRNA asiste al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en la supresión de incendios forestales en áreas naturales protegidas. De igual manera, son la primera respuesta tras el paso de eventos atmosféricos como huracanes y tormentas tropicales.