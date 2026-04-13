Un temblor de tierra se registró a las 10:06 p.m. en la región central del país y su magnitud se estimó en 4.16, según informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

De manera preliminar se informó que el epicentro del movimiento ocurrió en la latitud 18.34 y longitud 66.29. El mismo fue a una profundidad de 115 kilómetros.

Al momento no hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

En redes sociales, ciudadanos han reportado haber sentido el temblor desde Las Marías hasta Las Piedras.