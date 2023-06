[UPDATE | ACTUALIZACIÓN]

Temps continued rising. The new max temperature record for today is now 95ºF in San Juan set at 1:49 PM AST.



Las temperaturas continuaron aumentando. El nuevo récord en temperatura máxima para hoy es de 95 ºF en San Juan, establecido a la 1:49 PM AST. https://t.co/DCHCq9pnLD