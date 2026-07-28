¡Qué calentón!

La temperatura aumentó tanto la tarde del martes en San Juan que alcanzó una nueva marca récord para un 28 de julio.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés), en horas de la tarde se estableció un nuevo récord cuando la temperatura alcanzó los 93 grados Fahrenheit.

El récord anterior era de 92 grados y databa del 1981.

Desde horas de esta mañana, el NWS había emitido una advertencia de calor para los municipios costeros y la mitad este del país ante la posibilidad de alcanzar altos índices de calor.

Se espera que el resto de la semana sea igual de caliente.