Feb 3

🌡️So far today, We've got a new temperature record in San Juan! This breaks the old record of 88ºF set in 2010.



🌡️Hasta el momento el día de hoy, tenemos un nuevo record de temperatura en San Juan! Esto supera la marca anterior de 88ºF establecida el 2010.#prwx pic.twitter.com/eHAkGwy98z