🌡️☀️ May 19

We've got a new temperature record in San Juan of 95 degrees Fahrenheit ! This breaks the old record of 95ºF set in 1989.



Tenemos una nueva marca de temperatura RECORD en San Juan de 95 grados Fahrenheit! Esta marca rompe la marca anterior del año 1989.#prwx pic.twitter.com/1TgWLArVBr