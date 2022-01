JAN 24

🥶 Low temperatures dropped to the low 50s across interior sections of the island.

Information data: SJU COOP weather stations

🥶Las temperaturas mínimas estuvieron en los bajos 50s a través de sectores del interior.

Datos: Estaciones meteorológicas de COOP de SJU#prwx pic.twitter.com/gPi5qq8uH5