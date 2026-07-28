Se siente temblor al sur de Puerto Rico
La magnitud se estimó en 3.7.
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Un leve sismo se registró en la tarde del martes, en el sur de Puerto Rico, informó la Red Sísmica de Mayagüez.
Según la agencia, el epicentro ocurrió a 8.34 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla. La profundidad fue estimada en sólo un kilómetro.
“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, informó la Red.
Algunos usuarios de las redes sociales aseguraron haberlo sentido.