Un leve sismo se registró en la tarde del martes, en el sur de Puerto Rico, informó la Red Sísmica de Mayagüez.

Según la agencia, el epicentro ocurrió a 8.34 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla. La profundidad fue estimada en sólo un kilómetro.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes”, informó la Red.

Algunos usuarios de las redes sociales aseguraron haberlo sentido.